Nueva web para viajar más seguros en remises de Apps

Viernes, 18 de julio de 2025

"Mi Transporte Seguro" permitirá consultar por la habilitación de remises, taxis y aplicaciones de viaje y asentar reclamos. Está disponible en la página o en la aplicación de la Municipalidad de Corrientes.

En el marco de la Feria del Libro, la Municipalidad de Corrientes presentó "Mi Transporte Seguro", una nueva funcionalidad dentro de su aplicación móvil, diseñada para brindar mayor seguridad y control en el uso remises, taxis y aplicaciones de viaje (Uber y Cabify).



Se trata de una herramienta desarrollada por las subsecretarías de Transporte, la de Sistema de Información y la de Modernización. Se puede utilizar directamente desde la página de la Municipalidad www.ciudaddecorrientes.gov.ar o descargar la aplicación "Municipalidad de Corrientes" en el celular con sistema operativo Android o App Store (Apple).



"Mi Transporte Seguro es un segmento dentro de la aplicación de la Municipalidad de Corrientes, que es la que pueden descargar en las distintas tiendas, tanto de Android como de Apple", afirmó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.



En cuanto a su funcionamiento, el funcionario explicó que "el vecino puede consultar mediante el dominio, la patente del vehículo al que se está subiendo, llámese un remis, taxi, Uber o Cabify, si ese vehículo está habilitado para la actividad que está realizando".





"De esa manera, tenemos un control sobre los vehículos que circulan, que al estar habilitado uno tiene la garantía de que tiene ciertas condiciones para circular, tanto el vehículo como el chofer", agregó.



El funcionario señaló que la aplicación brinda seguridad al usuario "porque puede saber que está subiendo a un vehículo habilitado y esto te da cierta tranquilidad de que ese chofer está registrado, saber quién es, que no tiene antecedentes y cumple con los requisitos para ser conductor de un servicio de transporte privado de la ciudad de Corrientes".



En caso de registrarse alguna irregularidad, señaló: "El reclamo se hace directamente en la aplicación. Esta sección de ‘Mi Transporte Seguro’ la pueden encontrar en la aplicación Municipalidad de Corrientes, que se descarga de las tiendas, o en la página web de la Municipalidad de Corrientes, también encuentran la versión online de la misma aplicación, por lo que no hay necesidad de descargarla". El link directo es https://reclamos.ciudaddecorrientes.gov.ar/.



"Es una herramienta que va de la mano de la modernización del transporte. En este caso transporte privado, como los remises, con control público. Viene a resolver un problema de control, pero fundamentalmente a darle al vecino tranquilidad y transparencia en cuanto a los móviles que va a utilizar", precisó.



Funcionamiento

El subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda, explicó cómo es el funcionamiento de la aplicación. "Todos aquellos vecinos, usuarios de transporte particular, pueden bajar la aplicación de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, que tiene una sección denominada "Mi Transporte Seguro".



Precisó que al ingresar "pueden poner la patente del vehículo que tomen en la calle o que directamente pidan en una empresa y ven si el vehículo está debidamente registrado". Al respecto, afirmó que "esta herramienta viene a empoderar al usuario para tener mayor transparencia y mayor seguridad a la hora de ocupar el transporte particular".



Entre tanto, Rueda recordó que la gestión del intendente, Eduardo Tassano, modernizó "prácticamente el 100% de los trámites de la Subsecretaría de Transporte, como por ejemplo la SUBE, la habilitación de los vehículos y también se puede dar el alta en las RTO de los colectivos, entre otros". Y por último, destacó que esta herramienta representa un nuevo paso en el camino de modernización de los distintos servicios que se brindan en la ciudad.