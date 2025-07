Retoman el estudio de restos fósiles hallados en el puente Chaco-Corrientes Martes, 15 de julio de 2025 En el marco de un proyecto para optimizar la conservación de la Colección Paleontológica de la UNNE, se retomó el estudio de restos fósiles recuperados en el año 1969 en la construcción del puente Chaco-Corrientes pero que no habían sido identificado A pesar de los años, con el nuevo trabajo de revisión de esos materiales se lograron importantes novedades, como el primer registro de un pez para los depósitos del Cuaternario en el nordeste y el primer indicio para el NEA de un fenómeno de deterioro en fósiles conocido como «enfermedad de la pirita».



La construcción del puente Chaco-Corrientes se inició en diciembre de 1968, lo que implicó grandes movimientos de tierra por el dragado de la región costera de ambas provincias, que sacaron a la luz gran cantidad de materiales fósiles.



Estos restos fueron oportunamente colectados por el Dr. Rafael Herbst y la Lic. Beatriz Álvarez, por entonces investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Los fósiles fueron depositados en la Colección Paleontológica de la UNNE, la cual había sido iniciada tiempo atrás por el Dr. Herbst.



A partir de ese momento se comenzó la tarea de identificación y estudios de la mayoría de los restos, muchos de los cuales fueron objeto de diversas tesis doctorales y artículos científicos. Dichos estudios permitieron identificar una amplia diversidad de mamíferos fósiles, entre los cuales se encontraban gliptodontes, perezosos, toxodontes, cérvidos, entre otros.



Sin embargo, muchos de los restos no pudieron ser identificados y quedaron almacenados en la colección hasta la actualidad.



Tras más de cinco décadas, muchos de estos materiales empezaron a ser analizados gracias a la puesta en marcha de un Proyecto de Conservación Preventiva de la Colección Paleontológica de la Universidad Nacional del Nordeste – "Dr. Rafael Herbst", alojada en el predio del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET-UNNE) en la ciudad de Corrientes.



En este marco, durante la revisión de los distintos materiales depositados en las colecciones, aparecieron nuevamente cajas en las que permanecían numerosos restos rotulados como extraídos de la construcción del puente, pero sin una identificación precisa.



De esta forma, el Técnico Carlos Luna, Téc. Pedro Cuaranta y el Dr. Alfredo Eduardo Zurita, integrantes del Laboratorio de Evolución de Vertebrados y Ambientes Cenozoicos, se propusieron trabajar en la conservación particular de esos restos y retomar la identificación de esos materiales que podrían ser de relevancia paleontológica, pero que además tienen la particularidad de haber sido recuperados durante la construcción de una de las obras de infraestructura más emblemáticas para la historia de la región.





Con ese fin, tras varios meses de trabajo se pudo avanzar no sólo con el proceso de identificación taxonómica, sino que el proyecto arrojó resultados llamativos para la ciencia.



«Siempre la ciencia aporta al conocimiento, porque a pesar de los años, los fósiles colectados en la construcción del puente siguen arrojando datos novedosos», destacó en diálogo con UNNE Medios el Téc. Luna.



Detalles del Trabajo

Mediante el trabajo realizado se aportaron nuevas asignaciones de los materiales, que en su mayoría se corresponden a mamíferos -como camélidos, équidos y gliptodontes- y reptiles, -como ser fragmentos de caparazón de tortugas de gran tamaño-, restos que serán debidamente preparados y etiquetados con su respectivo número de colección para estar a disposición para su estudio detallado, trabajo que será llevado adelante con el acompañamiento de la Dra. Silvia C. Gnaedinger (Responsable de la colección) y la Dra. Verónica Espíndola (Curadora).



Pero el trabajo posibilitó algunos hallazgos de mayor relevancia.



Por ejemplo, entre los restos fueron hallados partes de peces, siendo muy poco frecuentes los registros fósiles de éstos, debido a que muchas veces las condiciones del ambiente no contribuyen a su preservación.





Con la colaboración de un especialista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, se pudo determinar que eran parte del cráneo de un ejemplar de "armado común", lo que se constituyó en el primer registro de un pez para los depósitos del Cuaternario de la región nordeste y el segundo indicio para el norte de Argentina.



Además de la identificación y descripción taxonómica de distintas especies, el estudio posibilitó avanzar en otra arista de abordaje que se relaciona con el avanzado grado de deterioro de las muestras.



Es sabido que cuando se extrae un fósil del sitio en que fue encontrado, se cambian las condiciones físico-químicas y se genera un proceso de deterioro. Pero en el caso de los restos de la construcción del puente se le sumaba la particularidad de provenir de niveles por debajo del agua y con miles de años de antigüedad, con alto contenido de hierro, condiciones que hicieron que el proceso de deterioro posterior a su extracción fuera muy particular.



Entre los distintos análisis realizados por el equipo del CECOAL, consideraron pertinente evaluar si dichos restos no podrían haber sido afectados por un fenómeno estudiado a nivel internacional que se denomina «enfermedad de pirita», que se refiere a la descomposición o deterioro de especímenes que contienen una alta proporción de pirita, un mineral compuesto por disulfuro de hierro, que cuando es expuesto a ciertas condiciones ambientales, como humedad, libera ácido sulfúrico y sulfato de hierro, lo que lleva a su deterioro.



Efectivamente, luego de una serie de estudios químicos, pudo comprobarse este fenómeno en algunas muestras fósiles del puente, lo que representa el primer indicio de deterioro de fósiles en el NEA por «enfermedad de pirita».



Relevancia

El técnico Carlos Luna destacó que en el marco del estudio se logró avanzar con la identificación y descripción de la mayoría de los materiales pendientes de analizar del total colectado en la construcción del puente, y esperan poder continuar con el resto de los materiales aún existentes.



Señaló que el estudio realizado posibilitó incrementar lo que se conoce de la fauna del NEA en el periodo Cuaternario, sumando así a los aportes de relevancia que ya se habían realizado en trabajos iniciales del Dr. Rafael Herbst y la Lic. Blanca Beatriz Álvarez, así como en investigaciones posteriores.



Asimismo, expuso el aporte del trabajo actual para profundizar el conocimiento de los procesos de fósiles que vienen de condiciones químicas específicas, y los riesgos de deterioro.



Indicó que el equipo del CECOAL a cargo de la Colección Paleontológica considera un «objetivo prioritario» la mejora del cuidado de las muestras, en sintonía con la mayor preocupación observada en las principales colecciones internacionales para optimizar la conservación de los materiales fósiles



Sostuvo que el programa de conservación preventiva de la colección de la UNNE tiene gran interés por ser una de las colecciones más reconocidas del país, pero también porque Argentina es uno de los países de mayor tradición paleontológica a nivel mundial y de allí que sus colecciones sean fuente de consulta permanente.



«Los hallazgos realizados gracias al trabajo con las muestras colectadas en la construcción del puente es un aporte más que estamos realizando desde el CECOAL al manejo de colecciones con el objeto de que estén en condiciones similares a otras instituciones del país y el extranjero», concluyeron desde el equipo que integra la Colección Paleontológica de la Universidad Nacional del Nordeste – "Dr. Rafael Herbst».