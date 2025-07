Europa investiga a TikTok por espiar para el régimen chino

Martes, 15 de julio de 2025

La red social está bajo la lupa en varios países. Ahora, la UE cree que esa red social podría comprometer los datos de los usuarios por orden de Beijing.

TikTok enfrenta una nueva investigación de la Unión Europea sobre privacidad en relación con datos de usuarios enviados a China, informaron reguladores el jueves.



La Comisión de Protección de Datos (DPC, por sus siglas en inglés) abrió la investigación como seguimiento a una pesquisa previa que concluyó a principios de año con una multa de 530 millones de euros (620 millones de dólares) después de encontrar que la aplicación para compartir videos pone a los usuarios en riesgo de espionaje al permitir el acceso remoto a sus datos desde China.



El organismo de control nacional irlandés actúa como el principal regulador de privacidad de datos de TikTok en la UE de 27 naciones porque la sede europea de la compañía está ubicada en Dublín.



Durante una investigación anterior, TikTok inicialmente aseveró al regulador que no almacenaba datos de usuarios europeos en China, y que a los datos sólo se accedía de forma remota por personal en China. Sin embargo, más tarde se retractó y reconoció que algunos datos sí se habían almacenado en servidores chinos. El organismo de control respondió en ese momento diciendo que consideraría más medidas regulatorias.



"Como resultado de esa consideración, la DPC ha decidido ahora abrir esta nueva investigación sobre TikTok", señaló el organismo de control.



"El propósito de la investigación es determinar si TikTok ha cumplido con sus obligaciones relevantes bajo el RGPD en el contexto de las transferencias ahora en cuestión, incluida la legalidad de las transferencias", dijo el regulador, refiriéndose a las estrictas normas de privacidad de la Unión Europea, conocidas como el Reglamento General de Protección de Datos.



TikTok no ha respondido a una solicitud de comentarios.



TikTok, que es propiedad de ByteDance de China, ha estado bajo escrutinio en Europa sobre cómo maneja la información personal de los usuarios en medio de preocupaciones de autoridades occidentales de que representa un riesgo para la seguridad.



Bajo el RGPD, los datos de usuarios europeos sólo pueden transferirse fuera del bloque si existen salvaguardas para garantizar el mismo nivel de protección. Se considera que tan solo 15 países o territorios tienen el mismo estándar de privacidad de datos que la UE, pero China no es uno de ellos.