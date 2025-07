Robaron una casa, quedaron filmados y están prófugos

Martes, 15 de julio de 2025

La Policía logró identificarlos, pero las órdenes de allanamientos llegaron varios días tarde y ni los bandidos fueron arrestados, ni los objetos sustraídos pudieron ser recuperados. Uno de ellos ya tenía pedido de captura por otro robo.

Dos delincuentes conocidos como "La Lata" y "Sotelo Walter" son intensamente buscados por la Policía, luego de que la semana pasada ingresaran a una vivienda, tras violentar dos puertas y llevarse varios equipos electrónicos. Dentro de la propiedad estaba una niña, pero esto no detuvo a los maleantes. Quedaron filmados y los investigadores los identificaron rápidamente, pero la tardía orden de allanamiento hizo que pese a la redada, no pudieran localizarlos, ni recuperar los objetos sustraídos.



El hecho ocurrió el viernes 4 de julio en horas de la tarde en una vivienda ubicada por Pasaje Cabrera 4400 entre calles Las Piedras y Río Juramente del barrio San José. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta de 110 cc., marcaron la casa y luego de unas vueltas llegaron para robarla. Uno de ellos bajó del vehículo y violentó el portón principal de rejas metálicas que da a la calle, luego avanzó y barreteó la puerta principal de acceso. El segundo maleante que esperaba en la moto, bajó y rápidamente ingresaron al inmueble.



Del interior se llevaron una tablet, un televisor de 45 pulgadas y un equipo de música y luego se dieron a la fuga.



Nunca advirtieron que dentro había una menor de edad que se ocultó en silencio, mientras los delincuentes robaban su casa, pero tampoco notaron que dentro y fuera de la propiedad había cámaras de vigilancia que grabaron toda la secuencia. La Policía realizó dos allanamientos en viviendas delos sospechosos, pero ya no estaban.



Videos claves

Sin lugar a dudas los videos obtenidos por los investigadores son la clave que permitieron resolver el caso a los pesquisas de la comisaría Décimo Sexta y comenzar a indagar sobre los dos autores del hecho, a quienes lograron identificar en pocas horas. Uno de ellos identificado como V. C. Barrientos de 44 años, alias "La Lata", un maleante con frondoso prontuario criminal y varias detenciones por otros robos.



Su cómplice, no se queda atrás, se trata de W. J. Wettstein de 32 años, alias "Sotelo Walter", con prontuario por robos y hurtos y una causa penal abierta con pedido de captura que data de junio de 2021 por robo calificado; además de otros hechos graves en su contra. Dentro de la vivienda había una cámara de vigilancia que grabó todo el robo; mientras que en la calle existía otra cámara que captó el momento en el que los bandidos acechaban, antes de ingresar. El resto de los datos sobre los maleantes los aportó la menor que se encontraba dentro y que los habría podido ver en medio del saqueo de su casa.



Los dos estaban identificados cuando la Justicia recibió la orden de allanamiento para sus respectivas viviendas, pero la demora de días en liberar aquellos oficios hizo que ambos delincuentes no se encuentren al momento en el que los efectivos de la comisaría Décimo Sexta llevaron a cabo los allanamientos simultáneos, donde tampoco lograron encontrar los objetos sustraídos.



Ahora tanto "La Lata", como su cómplice "Sotelo Walter" están en calidad de prófugos y la Policía continúa su búsqueda, hasta que comparezcan por el robo cometido.