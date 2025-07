El Gobernador inauguró el Centro Cultural Sanmartiniano

Martes, 15 de julio de 2025

Ubicado en 25 de mayo 1406, dicho espacio se centra en la difusión de la vida y obra del General José de San Martín con una propuesta museográfica que ofrece una innovadora experiencia inmersiva para los visitantes.



Este martes, el gobernador Gustavo Valdés habilitó las instalaciones del Centro Cultural Sanmartiniano –ubicado en 25 de mayo 1406- ratificando el apoyo a la cultura y turismo en la provincia. Dicho espacio se centra en la difusión de la vida y obra del General José de San Martín con una propuesta museográfica que ofrece una innovadora experiencia inmersiva para los visitantes.



En lo que respecta a sus cuatro espacios, cabe precisar que en la sala 1 se cuenta lo que fue la infancia y crianza de El Libertador; en la 2 su formación militar en España, su capacitación, experiencia, su bautismo de fuego, hasta el momento en el que sintió el llamado de la Patria y su pensamiento de libertad de América; en la sala 3 todo sobre el Combate de San Lorenzo, el bautismo de fuego de los granaderos, y su relación con los otros líderes de América; y en el cuarto su autoexilio en Francia.



Durante el acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino ejecutado por la Banda de la Policía de Corrientes y posteriormente se realizó el corte de cinta de las instalaciones.



Previamente durante su discurso, el gobernador recordó cómo, durante años, el edificio permaneció cerrado, deteriorado y hasta usurpado. "Cada vez que pasaba por acá decía ‘qué casa tan linda, qué será acá’. Me decían que era el Museo Sanmartiniano, pero estaba cerrado, abandonado. Sin embargo, a todos nos llenaba el pecho de orgullo, porque San Martín es correntino", expresó.



Valdés rememoró cómo, gracias a la insistencia del presidente del Centro Cultural Sanmartiniano, Agustín Payes, se comenzó a gestionar la recuperación del lugar. "Tanto fue al cántaro que el cántaro se rompió. Agustín me convenció y comenzamos este camino", bromeó, agradeciendo también el aporte de asociaciones, historiadores y distintas áreas del gobierno provincial.



El proceso, explicó, no fue sencillo: primero se debió resolver la situación legal del inmueble, que estaba usurpado. Luego se avanzó con un presupuesto escalonado, dividido en etapas, para hacer realidad la obra. "El progreso es la suma de pequeños pasos que vamos dando", afirmó Valdés.



Durante la ceremonia, el gobernador anunció que la Provincia realizará y donará una réplica exacta del sable de San Martín, que será exhibida de manera permanente en el museo, para reemplazar la réplica que está guardada en el mismo. "No es un sable de sangre. Es un sable de libertad. En nombre del pueblo correntino voy a permitir esta donación, como símbolo del museo y homenaje a su legado", dijo.



Valdés destacó además la visión estratégica del gobierno para posicionar a Corrientes como un verdadero polo cultural y turístico del país. "Estamos trabajando para mostrar lo que somos los correntinos: una provincia histórica. Recuperamos el Teatro Vera, la ex cárcel que hoy es centro cultural, y muchos espacios más. Este museo es parte de esa idea", afirmó.



Antes de finalizar, dejó un mensaje destinado a las futuras generaciones, recordando el pensamiento sanmartiniano: "La llave es la educación, la ciencia y la tecnología. Eso nos decía San Martín hace 100 años. Por eso debemos seguir apostando al conocimiento y a administrar bien los recursos para que Corrientes siga creciendo", concluyó.



Detalles de la obra



En tanto, el interventor del INVICO, Lizardo González, destacó la fuerte inversión del Gobierno provincial en la puesta en valor y refacción integral del histórico edificio sanmartiniano, resaltando además el trabajo de la empresa constructora y la "decisión del gobernador Valdés de apostar a la cultura".



El titular del INVICO precisó que la obra abarca 470 metros cuadrados y en el edificio original los trabajo se efectuaron sobre un radio de 170 metros cuadrados, acotando que las mejoras alcanzaron a la fachada, tanto interior como exterior, cubierta, techos, cielorraso y aberturas, entre otras.



Además, explicó que el sector nuevo que tiene más de 300 metros cuadrados, cuenta con accesos por calles Catamarca y 25 de Mayo.



Apuesta a la recuperación del espacio



Agustín Payes, presidente del Centro Cultural Sanmartiniano, recordó que la recuperación del histórico inmueble comenzó como una inquietud personal, al ver diariamente el deterioro del edificio, cuya primera actividad oficial data de 1908. "Esa molestia me llevó a dar los primeros pasos", relató emocionado, destacando el trabajo de la comisión normalizadora conformada junto a amigos y colaboradores que lograron regularizar la situación legal del lugar.



Durante su discurso, agradeció especialmente al gobernador de la provincia, quien respaldó el proyecto y permitió no solo la restauración del inmueble, sino también la creación de un espacio cultural dedicado a El Libertador, "el máximo prócer argentino y correntino", como lo definió Payes.



En el proceso de recuperación, el equipo encontró un valioso hallazgo: cuatro documentos originales firmados por San Martín, dos de los cuales serán exhibidos próximamente, mientras los otros dos fueron enviados a Buenos Aires para su preservación.



Payes también reconoció el trabajo del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, del Instituto de Cultura, de la arquitecta Marisol Maciel y de todo el personal del Instituto de Viviendas y la Defensoría de los Vecinos.



"Hoy celebramos no solo la recuperación de un edificio histórico, sino también la creación de un espacio para honrar y difundir la vida y obra del Padre de la Patria", concluyó el titular del Centro Cultural Sanmartiniano.



Compromiso con la cultura



"Este es un espacio museológico en el que vamos a honrar a nuestro prócer, José de San Martín, reconocido en el mundo entero y que a partir de ahora tiene un lugar para ser visitado, fortaleciendo nuestros sentimientos, nuestra identidad y las raíces", afirmó en primer término la presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin.



Luego, la funcionaria provincial expresó que se trata de una "obra maravillosa este museo sanmartiniano, en donde los visitantes van a poder disfrutar de un lugar extraordinario", agregando a sus palabras que "era algo que nos debíamos como sociedad".



Seguidamente, Kunin puso de relieve la decisión política del gobernador Valdés de avanzar con esta emblemática obra, resaltando la labor del INVICO en su ejecución y el acompañamiento de los vecinos, quienes "durante años insistieron para que esto se recupere".



Para concluir, señaló que este flamante espacio permitirá recibir a los turistas y afianzar el vínculo de las escuelas y los alumnos con el sentir sanmartiniano.



Valor histórico



Durante la inauguración del Centro Cultural Sanmartiniano, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, resaltó el valor histórico y cultural del espacio, homenaje al "padre de la patria, que es correntino". Destacó el esfuerzo de Agustín Payes y el respaldo del Gobierno provincial para concretar la obra, subrayando la relevancia de San Martín y su gesta del Cruce de los Andes.



Tassano consideró que este nuevo centro, sumado a la puesta en valor del Teatro Vera y la Feria del Libro, posiciona a Corrientes como "un faro cultural y educativo del Nordeste y del país".