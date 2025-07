"Vamos a acompañar el Gobierno de Milei y en otras daremos nuestra perspectiva"

Martes, 15 de julio de 2025

El gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, señaló que "tenemos una buena relación con el Gobierno nacional" y agregó: "Hay cosas en las que vamos a acompañar y otras en las que daremos nuestro punto de vista".



"Nosotros tenemos muy buena relación con el Gobierno nacional y vamos a seguir teniendo buena relación, decimos lo que creemos, que tenemos buena sintonía en algunos temas y lo que creemos que tenemos que cambiar también lo decimos", dijo.



"Es un Gobierno que recién inicia, hay que darle una oportunidad, si bien tenemos otra visión, tenemos las cuentas equilibradas, podemos producir más, hay cosas en las que vamos a acompañar y cosas en las que daremos nuestro punto de vista", puntualizó el mandatario en diálogo con la prensa.



Asimismo, sobre los fondos ATN expresó que "tenemos una posición, si son aportes del Tesoro son fondos para las provincias, si no se destina para emergencias, debe ser destinado a las provincias".



"A mí me preocupa Corrientes, pensar como desarrollar, invertir y trabajar en Corrientes, en los 18 parques industriales, cómo mejoramos la ganadería, la electricidad", puntualizó el mandatario.



Por otra parte, sobre las elecciones y la campaña de Vamos Corrientes, Valdés adelantó que "los ejes de la campaña son 4, ya lo dijo Juan Pablo Valdés, es razonable que cada uno ponga su impronta".



"Va a ser una campaña difícil, pero tenemos que tener el cuero duro para aguantar y saber qué queremos hacer en la provincia y en la ciudad", manifestó y en este marco remarcó la figura de Polich como candidato a intendente de la Municipalidad capitalina y remarcó que "Polich es un hombre con mucha experiencia, sabe cómo trabajar".



"Vamos a trabajar para buscar la mayor cantidad de adhesiones posibles, ojalá nos den otra oportunidad para seguir construyendo la provincia que queremos" enfatizó; y finalizó: "Tenemos que hacer la nuestra, no estamos para mirar lo que hace el otro, sino confundimos con campañas sucias, acá se sabe qué hizo cada uno".