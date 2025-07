Flavio Mendoza contó la terrible caída que sufrió

Martes, 15 de julio de 2025

Este artista tuvo que ser hospitalizado de urgencia y el espectáculo fue suspendido por varios minutos en plena función de "Circo del Ánima"



Flavio Mendoza sufrió una brutal caída este viernes en el Circo del Ánima y tuvo que ser atendido de urgencia. En ese ínterin, el público debió retirarse del lugar por unos minutos, y pese a que luego la función se retomó con normalidad, la preocupación invadió la carpa del Casino de Buenos Aires. "Se golpeó con una luz y quedó tendido en el escenario. Él estaba colgado en el aire, fue una sensación horrible", contó en LAM (América) la ex Gran Hermano Flor Cabrera, que justo había asistido.



Horas después del accidente, el artista difundió un video para explicar cuál es su estado. "Hola a todos, ¿cómo están? Sé que todos se han preocupado. Recién me dejaron salir de la clínica y les quiero agradecer a los médicos, que me atendieron superrápido. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios", expresó.



Mendoza también aprovechó para hacer una importante aclaración con respecto al espectáculo que lleva adelante: "Las funciones siguen, yo voy a estar, pero perdónenme si hay algunas cositas que no voy a poder hacer, porque estoy bastante duro. ¡No puedo faltar a este exitazo! No soy un inconsciente, si fuera algo que no lo puedo hacer, no me arriesgaría. La gente me mueve y me hace sentir bien, así que los espero".