Disturbios y "violencia racista" en un pueblo español

Martes, 15 de julio de 2025

La brutal agresión a un anciano en Torre Pacheco, en el sur de España, desencadenó tres días de disturbios y "violencia racista" contra la población inmigrante, según denunció Amnistía Internacional.



Una organización de extrema derecha convocó a una "cacería" de extranjeros.



De acuerdo al balance oficial, hay nueve detenidos y varios heridos. Los vecinos denunciaron que tienen miedo de salir a la calle por la noche.



Durante el fin de semana, esta localidad de 40.000 habitantes, alrededor de un 30 % de origen extranjero, en su mayoría del norte de África, fue testigo de protestas callejeras nocturnas que incluyeron un policía herido y destrozos en el mobiliario urbano.



Los disturbios se originaron a raíz de la agresión el miércoles pasado contra un vecino español de 68 años que salió a caminar al amanecer y al que atacaron tres personas, supuestamente de origen magrebí.



Los enfrentamientos fueron protagonizados por vecinos de un barrio de mayoría de inmigrantes magrebíes y grupos de extrema derecha atraídos por mensajes y convocatorias en redes sociales.



Los vecinos salieron a las calles a protestar



La brutal agresión causó indignación entre los vecinos de Torre Pacheco, que salieron a las calles a protestar en apoyo al hombre que había sido atacado.



Sin embargo, grupos de ultraderecha hicieron llamamientos en las redes sociales para que personas de otras partes de España se trasladasen a la localidad a participar en las protestas.



Uno de los grupos de extrema derecha que llamó a las protestas, "Deport them now" ("Depórtenlos ya"), animó en Telegram a una "cacería" contra las personas de origen norafricano de Torre Pacheco.



Así, durante varios días se registraron enfrentamientos entre manifestantes y grupos de magrebíes que residen en la localidad. Los disturbios derivaron en la detención de al menos nueve personas, cinco españolas y tres marroquíes.



De entre los detenidos, dos fueron arrestados por su presunta implicación con la agresión que desencadenó las protestas, cuyas causas se están investigando. Los otros siete fueron detenidos por distintos altercados vinculados a delitos de odio, agresiones y desórdenes públicos.



El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, explicó a la televisión pública TVE que el 30% de los 40.000 habitantes de esta localidad es inmigrante y trabaja sobre todo en el campo.



"Son personas que llevan más de 20 años viviendo en la localidad. Tienen hijos, su segunda generación ha nacido ya aquí", narró Roca.



La posición del gobierno español



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este lunes España como "país de derechos, no de odio" ante lo sucedido y aseguró que "el racismo es incompatible con la democracia".



Algunos ministros del Gobierno, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, culpó al partido ultraderechista Vox por sus discursos contra los inmigrantes.



También Amnistía Internacional condenó la "violencia racista", el llamamiento a través de redes sociales para atacar la población migrante y los "discursos y políticas criminalizadoras y estigmatizantes por parte de figuras políticas y otras personas".



Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, negó cualquier responsabilidad de su partido en los incidentes de Torre Pacheco.



Vecinos con miedo a salir de sus casas por la noche



Pese a la aparente calma que se respira por el día en Torre Pacheco, el Gobierno tiene previsto ampliar a 90 los efectivos policiales que vigilarán esta noche la población, ante el llamamiento en redes de nuevas agresiones para los próximos días.



Abdel, un joven magrebí residente en la localidad, dijo que su familia, y el resto de los magrebíes, tienen miedo a salir a la calle. "No se puede salir", contó y criticó lo que considera insuficiente presencia policial.



"No es posible que haya mucha gente que ha venido de afuera y que la policía se eche atrás. Estamos horrorizados porque la calma del día empieza a arruinarse cuando oscurece", aseguró Hanza, que reside en Torre Pacheco desde la infancia.



"La mayoría son de afuera, organizados por redes y que atacan por la simple razón de la nacionalidad", advirtió.



Por su parte, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes afirmó en un comunicado que "las amenazas, los ataques y el miedo en las calles deben terminar" y exigió "protección real para las personas afectadas".



Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), había 920.000 marroquíes en España a principios de 2024. Es la mayor población extranjera en el país, por delante de los rumanos.