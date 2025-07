En Italia, Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en semifinales

Martes, 15 de julio de 2025

Por las semifinales del Mundial Juvenil M20 de Italia, Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica por 48 a 24, en el Stadio Luigi Zaffanella de Viadana, y el sábado disputarán el partido por el tercer puesto ante Francia



El seleccionado nacional llegaba a esta instancia definitoria tras seis años, luego de caer con punto bonus ofensivo ante la selección francesa por 52 a 26. Por su parte, los sudafricanos clasificaron primeros tras vencer a Escocia por 73 a 14, en su último encuentro por la fase de grupos.



En un primer tiempo de gran ritmo, los Baby Boks entraron decididos a imponer su juego y golpearon de entrada con dos tries, a los 8 y 10 minutos, obra de Albertus Bester y Hassiem Pead. A pesar de la mejoría argentina, Sudáfrica volvió a hacerse fuerte a partir de los contactos y amplió la ventaja con dos nuevos tries, uno de Jaco Williams, quien se vió favorecido tras un pique fortuito del balón, y el otro de Hassiem Pead, seis minutos después. De esta manera, la primera etapa se cerraba 28 a 10 a favor de los sudafricanos, pero con un equipo argentino en levantada.



En el complemento, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda entraron decididos a luchar, y se adueñaron de las primeras acciones del segundo tiempo. Los Pumitas capitalizaron este buen arranque consiguiendo su segundo try del partido, tras una gran definición sobre la bandera de Timoteo Silva. Los Baby Boks pondrían cifras definitivas antes del pitazo final con un try de Cheswill Jooste, cerrando el marcador 48 a 24 a favor del elenco dirigido por Kevin Foote.



Los Pumitas volverán a la acción el próximo sábado 19 de julio, a partir de las 13 horas de Argentina, cuando definan el tercer puesto del Mundial Juvenil M20 ante Francia, en el Stadio San Michele de la ciudad de Calvisano.