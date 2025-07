"Un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos" Domingo, 13 de julio de 2025 La sesión en el Senado significó un fuerte revés para el Gobierno. Más allá de la derrota parlamentaria y la amenaza del equilibro fiscal que significa - según analizan en Casa Rosada - la aprobación de los proyectos previsionales y de Discapacidad. Es que la vicepresidenta fue muy criticada tras presidir la sesión del jueves en la Cámara alta. El cruce más fuerte lo mantuvo con Bullrich - una de las voces más fuertes del Gobierno - quién la acusó de jugar "para el kirchnerismo" al habilitar un debate que no cumplía "con el reglamento" y que solo tenía por objetivo "perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada".



La respuesta de Villarruel fue tajante: "Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país".



A pesar de los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de apaciguar las aguas, la interna oficialista escribió un nuevo capítulo este sábado. A través de su Instagram, la vicepresidenta contestó a acusaciones de los usuarios y cruzó - en varias respuestas - al líder libertario.



"Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", acusó contra la gestión de Milei.



Al ser acusada de traición por numerosos usuarios, Villarruel explicó que es el presidente quien "no debe traicionar lo que dijo, porque si lo hace los demás debemos marcárselo". Sobre los reclamos por la mala relación entre ambos, ahondó: "¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca".



Las acusaciones por el uso de los recursos del Estado no quedaron ahí. Al ser juzgada por sus viajes, Villarruel contestó que siempre uso "un avión de línea" y se diferenció nuevamente del Presidente. "No uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana".