Gobernadores cosechan apoyo para obligar a Nación a que reparta fondos

Viernes, 4 de julio de 2025

Se presentaron dos proyectos de ley para obligar a Milei a repartir más recursos a las provincias. A la vez, mostraron apoyo de todos los bloques del Senado nacional, menos de La Libertad Avanza, para aprobar las iniciativas.



Con el apoyo de los gobernadores, se presentaron dos proyectos de ley en Diputados de la Nación para obligar al presidente Javier Milei a repartir más fondos a las provincias. A la vez, mostraron apoyo de todos los bloques del Senado nacional, menos de La Libertad Avanza, para aprobar las iniciativas, "lo que implicaría un duro golpe político para la Casa Rosada", plantearon en la prensa nacional este jueves.



"Tras la fallida reunión del martes con el enviado de ‘Toto’ Caputo, los mandatarios cumplieron su advertencia y presentaron este miércoles por la noche los dos proyectos de ley para que la Rosada reparta los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el impuesto a los combustibles", explicó el sitio La Política Online.



En este sentido, marcaron que "el dato más fuerte de la presentación son las firmas que llevan los proyectos y que muestran un apoyo incluso de los habituales aliados del oficialismo como el PRO, el radicalismo y los bloques provinciales. Si los gobernadores mantienen ese apoyo, Milei no podrá ni siquiera sostener un eventual veto".



Acompañamiento

Los proyectos llevan las firmas de los jefes de bloques peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino, del radical Eduardo Vischi, del macrista Alfredo de Ángeli y de aliados del oficialismo como el correntino Carlos Mauricio "Camau" Espínola, la rionegrina Mónica Silva y la chubutense Edith Terenzi.



En el proyecto de reparto automático de ATN, los gobernadores plantean que "son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional, pero que no son propios", por lo que la modificación propuesta no afecta las finanzas nacionales. Así, buscan voltear el argumento de Milei y Caputo.



Segundo

El segundo proyecto plantea la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrado y los fondos Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda.



El texto sostiene que los fondos serán repartidos por coeficiente de coparticipación, pero en el caso de lo recaudado por el impuesto a los combustibles será un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. Entre las provincias, se repartirá un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.



Desde Corrientes apoyan la demanda en bloque. Primero, con el acompañamiento en las negociaciones en bloque, pero ahora ya desde lo público también.



Rivas Piasentini: "No pedimos discrecionalidad, solo queremos que se apliquen las normas"





El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini, reiteró su preocupación por el incumplimiento de normas nacionales que regulan la distribución de recursos federales.



"Queremos que el Gobierno nacional aplique las normas vigentes. No estamos pidiendo discrecionalidad, sino simplemente que se respeten las leyes en un estado de derecho", indicó al referirse al reclamo que viene sosteniendo Corrientes por recursos adeudados, como los correspondientes al Consenso Fiscal destinados a obras.



"Vemos un Gobierno nacional preocupado por el equilibrio fiscal, al cual abogamos y entendemos que esa es la salida. Pero también es cierto que hay leyes nacionales que hay que cumplir", insistió el ministro en declaraciones a FM Sudamericana.



"Nos preocupa tener que ir a la Corte para pedir que se cumpla la ley. Sabemos que los tiempos judiciales no son los mismos que los del Poder Ejecutivo provincial, y eso genera una gran dilación que impacta en la gestión cotidiana", explicó.



En relación al diálogo con Nación, aseguró que la relación institucional sigue abierta, con intercambios técnicos permanentes, pero advirtió que ya se cumplió con todos los pasos formales por parte de la provincia, y ahora se necesitan decisiones políticas concretas.



"Nosotros ya cumplimos con toda la información requerida. Queremos una solución, al menos parcial, para los temas que ya están técnicamente avanzados. Hay antecedentes, como el caso de Córdoba con la caja previsional, en el que se acordó una cancelación parcial en cuotas. Cuando hay voluntad política, se puede avanzar", concluyó.