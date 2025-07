En EE.UU No se puede tolerar el maltrato a niños Miércoles, 2 de julio de 2025 Un hombre fue acusado de maltrato infantil y terminó detenido después de que su propio hijo de 9 años relatara el calvario que les hizo vivir tanto a él como a su hermano de un año. El escalofriante caso ocurrió en Michigan, Estados Unidos.

Un hombre le pegó con un cinto y asfixió a su hijo de después de que se quedara dormido en el sillón. Tras el brutal ataque, el papá del nene quedó detenido. La Policía también descubrió que había quemado con cigarrillos a su otro hijo de un año.



Cedric Diequell-Stevens Moore, de 38 años, vivía junto a sus dos hijos a quienes agredía constantemente. El mayor de ellos pudo escapar y pedir ayuda a un vecino cuando su papá fue al almacén el pasado jueves. Según contó, el hombre lo había estrangulado hasta dejarlo inconsciente después de que se quedara dormido en el sillón.



El vecino llamó a la Policía y las autoridades iniciaron una investigación que reveló escalofriantes detalles del padecimiento de los menores. El nene contó que la noche anterior su papá lo había golpeado con un cinturón en la cara, la espalda, las piernas y las nalgas, y lo había golpeado con un mango de escoba antes de asfixiarlo hasta perder el conocimiento.



El hombre se había enojado porque el nene se había quedado dormido en el sillón. "Esto va a pasar toda la noche", le advirtió mientras lo golpeaba. Según un comunicado de prensa publicado por las autoridades, el chico presentaba "abrasiones severas" en el ojo derecho y alrededor de su cuello, y ronchas en el torso.



El nene también contó que su papá se molestó cuando su hermano más chico, de un año, empezó a llorar porque tenía hambre. Según relató, el hombre la había arrojado a su cuna. Ambos menores fueron llevados al hospital. En la revisión médica al bebé, descubrieron que tenía heridas cicatrizadas de quemaduras de cigarrillos en la espalda y en las piernas.



Moore estaba refugiado en la casa de un familiar cuando los agentes lo detuvieron. El hombre le había dicho a quien lo albergaba que había retado al nene porque se había enterado de que había estado robando.



La mamá del mayor de los chicos no vivía con él y la del menor estaba en la cárcel, por lo que los Servicios de Protección Infantil quedaron a cargo de la custodia. Mientras tanto, el padre quedó detenido en la cárcel del condado de Oakland y enfrenta dos cargos de abuso infantil.



El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, lamentó lo sucedido: "Una de las peores cosas que vemos es el horrible abuso de niños. No se puede tolerar, y los responsables deben ser plenamente responsables y sus hijos protegidos", expresó.