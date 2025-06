Marge Simpson muere en la temporada 36 de "Los Simpson"

Jueves, 26 de junio de 2025



Mucho se dijo sobre la capacidad de los guionistas de "Los Simpson" para predecir el futuro, pero su visión para la serie dejó a más de uno angustiado.



Que los guionistas de "Los Simpson" son capaces de predecir el futuro con los eventos y personajes de la serie no es novedad, pero en el final de la temporada actual, la número 36, se sumó un vaticinio que dejó a más de un fan con un nudo en la garganta: Marge Simpson muere y mira desde el cielo a sus hijos.





Antes de que alguien ponga una foto de Marge en el mismo altar donde aparecen Encías Sangrantes Murphy y Poochi, el perro alienígena, es necesario aclarar que en realidad los guionistas crearon una historia en la que Marge Simpson se angustia pensando en la posibilidad de que Bart y Lisa no tengan relación una vez que lleguen a la adultez y ella "ya no esté".



Es que al final de la temporada 36 de "Los Simpson" Marge Simpson tiene 34 años y goza de buena salud. Es, como no podía ser de otro modo, la que lleva adelante la casa y equilibra con su orden el caos que aporta Homero Simpson (y muchas veces también Bart).



Sin dar detalles de cómo y cuándo se producirá la muerte de la matriarca de pelo azul, la historia hace un salto de 35 años para mostrar a Bart y Lisa en realidades tan paralelas como cuando ella fue Presidente de los Estados Unidos y él, un fracasado.



En este nuevo capítulo Lisa es la comisionado de la NBA y costea el gasto de tener a Homero en un geriátrico que es administrado de manera fraudulenta por Bart.



Cuando el Servicio de Protección de Ancianos de Springfield ordena enviar a Homero a una insitución adecuada en Florida, Lisa revisa las cosas de la vieja casa familiar y encuentra un mensaje de Marge en el que expresa su deseo de que ella y Bart siempre se apoyen.



Los hijos mayores de los Simpson se reconcilian e intentan enfrentar la vejez de su padre viudo, para tranquilidad de su santa madre, que los mira desde una nube mientras su nuevo esposo, Ringo Starr, la invita al buffet de camarones en el paraíso.