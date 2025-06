Las Leonas Argentinas con derrota final ante China Domingo, 22 de junio de 2025 En Berlín, el conjunto asiático superó al albiceleste por 2 a 1, resultado que no refleja la gran gira que tuvieron en Europa.

Argentina se midió con China en el último partido de la ventana y de la temporada de Pro League. Un encuentro que venía con un condimento más, ya que el día anterior el seleccionado argentino había conseguido la plaza al próximo Mundial, y también una tarde especial para Mercedes Artola, que comenzó como titular en el arco.



El encuentro comenzó con el gol de Majo Granatto (1") tras un gran desborde de Sofía Cairó y un centro atrás, donde la capitana esperaba para luego tirar un push esquinado y festejar. Pero así como vino el gol argentino, también golpearon las asiáticas, con Qiuchan Deng (2") que apareciendo por el segundo palo empujó la bocha y empataron el partido 1 a 1.



El segundo tiempo trajo el segundo gol del conjunto de Alyson Annan, está vez de la arrastradora Ning Ma (25"). Un encuentro donde capaz Las Leonas estaban más desordenadas, o imprecisas en sus conexiones en ataque, y si hay algo que no perdona este nivel, es eso. Golpea fuerte, más cuando seguís empujando e intentando empatar y no lo logras.



Lentamente el partido empezó a subir de temperatura, exclusivamente por los árbitros, cometiendo errores para ambos lados, pero más para el seleccionado argentino, a quien no le cobraron un gol en el último cuarto. El resultado final fue 2 a 1 para las asiáticas, en una jornada que estuvo muy lejos de reflejar lo que fue esta ventana de Pro League para Las Leonas.



De ocho partidos perdieron uno solo -y empataron otro, donde se quedaron con el punto bonus-, y eso demuestra lo que este equipo está dispuesto a alcanzar. Con las experimentadas y las más chicas, la mezcla que conforma hoy a Las Leonas las hace soñar, y nos hace soñar.