Boca perdió ante Bayern y debe esforzarse para clasificar a octavos Domingo, 22 de junio de 2025 El "Xeneize" perdió 2-1 en Miami y quedó tercero en el Grupo C. Está obligado a golear al Auckland City y esperar una victoria del Bayern sobre Benfica para soñar con los octavos. Boca Juniors sufrió un duro revés en su camino por el Mundial de Clubes. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo cayó 2-1 frente al Bayern Múnich en el Hard Rock Stadium de Miami y quedó al borde de la eliminación. Con apenas un punto en dos fechas, el "Xeneize" se ubica tercero en el Grupo C, detrás de los alemanes —ya clasificados— y del Benfica, que suma seis unidades.



El partido fue parejo por momentos, pero los errores defensivos y la jerarquía del equipo bávaro inclinaron la balanza. Harry Kane abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, aprovechando una desatención en la última línea argentina. En el complemento, Boca reaccionó y logró el empate parcial gracias a una gran jugada individual de Miguel Merentiel, pero sobre el final Michael Olise selló el 2-1 para el Bayern tras una asistencia de Kane.





Con este resultado, el equipo argentino depende de una combinación compleja para clasificar a los octavos de final. Este martes, deberá golear al Auckland City de Nueva Zelanda y esperar que el Bayern le gane al Benfica. Además, necesita descontar una diferencia de siete goles con respecto al conjunto portugués. Si igualan en puntos y diferencia, el criterio de desempate será el "fair play", donde Boca está en desventaja por la acumulación de tarjetas.



La última fecha del Grupo C se disputará este martes a las 16, con los dos partidos en simultáneo. Boca buscará una hazaña en medio de un escenario adverso, con la esperanza de mantenerse con vida en el torneo.