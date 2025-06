Tras el empate ante Benfica, Boca va en busca de la hazaña ante el Bayern Múnich Viernes, 20 de junio de 2025 El Boca de Miguel Ángel Russo se enfrenta ante los Bávaros de Vincent Kompany, el gran rival del grupo C, en el Hard Rock Stadium de Miami. Boca tendrá una prueba durísima este viernes en el Mundial de Clubes, cuando se enfrente con el Bayern Múnich de Alemania, por la segunda fecha del Grupo C. El encuentro, que comenzará a las 22, será dirigido por Alireza Faghani, iraní nacionalizado australiano, y se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. Se podrá ver a través de Telefe, DAZN, Disney + y DSports.



Boca, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, viene de empatar 2-2 ante el Benfica de Portugal en un partidazo en el que comenzó ganando con una ventaja de 2–0 que finalmente no pudo mantener. El uruguayo Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia habían puesto en ventaja al "Xeneize", que salió con todo a la cancha, mientras que los argentinos Ángel Di María y Nicolás Otamendi lograron la igualdad para el conjunto portugués.



Para este partido, Russo no podrá contar con el mediocampista español Ander Herrera ni con el defensor Nicolás Figal, quienes fueron expulsados ante el Benfica y además sufrieron cuatro partidos de sanción. Sus lugares serían ocupados por el defensor Lautaro Di Lollo y el mediocampista Tomás Belmonte.



El Bayern Múnich, por su parte, no tuvo piedad y aplastó 10-0 en su primer partido al Auckland City de Nueva Zelanda. Los dirigidos por el belga Vincent Kompany son los grandes candidatos a quedarse con la primera posición del Grupo, aunque no se deberán confiar en un torneo donde los equipos sudamericanos están dando la cara y oponiéndole mucha resistencia a los europeos.



Una "revancha" de la Copa Intercontinental 2001 entre Boca y Bayern Múnich



Este encuentro, además, será una especie de revancha para Boca por aquella Copa Intercontinental de 2001 en la que el Bayern Múnich se llevó el triunfo por 1-0 en un partido que estuvo envuelto en polémicas. El único gol llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo suplementario, de la mano del ghanés Samuel Kuffour.



Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro



Mundial de Clubes

Grupo C – segunda fecha

Estadio: Hard Rock

Árbitro: Alireza Faghani (Irán)

Horario: 22. TV: Telefe, DAZN, Disney + y DSports

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.



Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Josip Stanisic, Raphael Guerreiro; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Michael Olise; Thomas Müller, Kingsley Coman y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.