La vuelta de las retenciones puede afectar el precio del maíz en Corrientes

Lunes, 26 de mayo de 2025

En el marco de la Exposición Nacional de Razas 2025, que se realiza del 26 al 30 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, el ministro de Producción de la Provincia, Claudio Anselmo habló sobre la situación del sector.

En ese sentido, consultado sobre la posibilidad de la vuelta de las retenciones, Anselmo dijo: "Desde la economía de Corrientes, la vuelta de las retenciones a partir del 1 de julio no son producciones significativas. En Corrientes no tenemos actividad significativa ni en soja ni en maíz, que son las dos más afectadas. Es decir que no tenemos un impacto tan directo, sí lo que puede afectar a veces es en los precios del mercado interno, por ejemplo el maíz que es muy utilizado como alimento en toda la ganadería o en base a todos los alimentos balanceados".



Por otra parte, sobre la exposición, indicó: "Hoy empiezan las exposiciones nacionales ganaderas en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Estamos hablando de uno de los encuentros ganaderos más importantes de la Argentina, ya que reúne las razas más desarrolladas en todo el norte del país, también acompañado en esta edición por caballos criollos".



En tanto, en lo que respecta a la situación de la ganadería en Corrientes, dijo: "Estamos en un año marcado por condiciones climáticas normales. Tuvimos algo de sequía en el verano, pero luego se fue recomponiendo y, en general, por los datos que tenemos hasta el momento, fundamentalmente de la campaña antiaftosa, estamos con buen stock, ha habido una recuperación de los porcentajes de productividad, de marcación y los precios de la hacienda son buenos".