L-Gante retomó el colegio y reveló la materia que más le cuesta

Miércoles, 21 de mayo de 2025



El músico comentó cuál es su mayor desafío académico tras volver a anotarse al secundario y reflexionó sobre sus metas educativas

El regreso de Elián Valenzuela a la escuela fue noticia hace poco más de una semana. Conocido por millones como L-Gante, el artista de General Rodríguez decidió retomar una etapa pendiente en su vida: finalizar el nivel secundario. En un presente atravesado por cambios personales y profesionales, el cantante compartió con sus seguidores la constancia oficial de su inscripción al Plan FinEs 2025, que funciona en la Biblioteca Carcova, en el partido de General San Martín.



Hace pocas horas, fue entrevistado por Puro Show (Eltrece), donde habló sin vueltas sobre su vínculo con el estudio. Cuando le preguntaron cuál considera que es su punto débil, respondió con una mezcla de resignación y humor: "La materia más difícil es matemática, como siempre". Y ante el desafío de resolver "7x8", reconoció con sinceridad: "Ni idea".



"Claudiaaa. Mamááá. Voy a terminar el colegio", escribió días atrás en una historia de Instagram, generando miles de reacciones entre sus fanáticos. Poco después, difundió el documento emitido por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires que confirma su inscripción. La cursada será presencial, tres veces por semana, en horario vespertino.



Mientras hace una pausa en su carrera musical por cuestiones de salud —tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y renal—, el creador de "Perrito malvado" eligió enfocarse en lo académico después de su ruptura con la empresaria Wanda Nara. Por eso, ahora, el foco está en los cuadernos, las clases y el deseo de superarse.



En una entrevista brindada al canal Hispa, el cantante de cumbia 420 profundizó sobre las motivaciones que lo llevaron a tomar esta decisión. "Quiero demostrarme a mí mismo que puedo, enfocarme en otras cosas y que la cabeza me da para más", explicó. Su intención es concreta: terminar el secundario y continuar una carrera universitaria.



Entre las opciones académicas que le interesan, mencionó el derecho y el aprendizaje de idiomas. "Me gustaría tener la capacidad, la profesión... quizás ejercerla en algún momento. Pero con adquirir conocimiento y saber es suficiente", expresó con convicción. Y fue más allá: "Se me abre la mente. Quiero mil cosas además de música. Quiero acompañar a la gente".



La decisión no es aislada. Desde hace años, el Plan FinEs —una iniciativa gratuita del Ministerio de Educación bonaerense— busca brindar una segunda oportunidad educativa a personas mayores de 18 años. Con modalidad semipresencial, el programa se adapta a distintas trayectorias: desde quienes deben materias del último año, hasta quienes nunca cursaron parte del secundario o el primario. Además del acompañamiento docente, el título que otorga tiene validez oficial y nacional.



A través de sus redes, L-Gante no solo compartió su constancia de inscripción, también alentó a sus seguidores a seguir sus pasos. "¿Quién más se anota para terminar la secundaria?", escribió junto a la imagen del documento. Un gesto que no pasó inadvertido entre quienes lo siguen desde sus inicios.



Sobre su presente amoroso, durante la misma entrevista con el ciclo de Eltrece, el músico fue visto recientemente junto a la modelo Rocío Clericuzio, a quien besó en cámara. Consultado por su situación sentimental, respondió con evasiva pero sin negar la relación: "No tengo a nadie que se ponga celoso. Yo no chapo. Doy besos con amor".



Nacido en un entorno popular y sin una escolarización convencional, L-Gante comenzó su carrera musical a los 15 años. A los 21 ya era una figura reconocida en toda la región. Desde entonces, su vida pública estuvo marcada por el crecimiento rápido, los escándalos mediáticos, y los altos y bajos de la fama. En ese contexto, su vuelta al colegio marca un punto de inflexión.



Además del estudio, L-Gante prepara un nuevo disco en el que, según anticipó, experimentará con distintos géneros: cuarteto, trap, cumbia y hasta rock. También deslizó la posibilidad de una colaboración con la banda mexicana Molotov, en lo que podría ser uno de los lanzamientos más comentados del año.