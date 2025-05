Prohíben a zoofílico acercarse al animal

Miércoles, 21 de mayo de 2025

Presunto caso de zoofilia en Goya determinó una medida de coerción novedosa solicitada por el fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Goya, José Omar Caseré.



El fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Goya, José Omar Caseré, consideró "persona no humana" a la perra Zulaica y solicitó al juez de Garantías de esa ciudad, Lucio López Lecube, una orden de restricción para el acusado de haberla violentado sexualmente. Minutos antes de las 11 de hoy, el magistrado concedió esa medida de coerción, con base en el temor expuesto por la propietaria del animal en entrevista con la fiscalía.



El riesgo procesal en el que el fiscal hizo estribar su pedido está dado por "el peligro de obstaculización de la investigación", pero también por dichos de la denunciante -Stella Maris Rysary- quien expresó su "estado de angustia, miedo por ella, su familia y por su perra que fuera víctima de actos de crueldad" por parte de M.D.R., vecino del barrio Devoto de esa ciudad de la Segunda Circunscripción Judicial.



La mujer refirió que el imputado presenta un alto grado de agresividad e incluso intentó incendiar en otras oportunidades las viviendas de sus vecinos, lo que la lleva a presumir como "altamente probable que la vuelva a hostigar, agredir o amenazar, configurándose el referido riesgo procesal", adujo el fiscal, para remarcar que se busca "evitar toda exposición a la violencia durante el proceso".



En esa línea es que el fiscal pidió la medida de restricción para con la denunciante, pero también que "se haga extensiva la persona no humana de nombre "Zulaica", teniendo en cuenta que la misma fuera víctima de actos de crueldad (...), que presupone siempre el despliegue de una forma de violencia que recae sobre el cuerpo del animal, produciendo graves consecuencias, inclusive la muerte", sostuvo.



Con esos argumentos logró que el juez de Garantías acceda a dictar la prohibición de acercamiento a una distancia no menor a los 20 metros, respecto a la denunciante, su familia y su animal no humano de nombre Zulaica, y su domicilio y sus lugares donde frecuenta, prohibiéndole además tener contacto de ningún tipo, por si o por interpósita persona por el termino de 180 días, manda la resolución del juez.