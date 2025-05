La exótica oferta que recibió Cristiano Ronaldo para disputar el Mundial de Clubes

Miércoles, 21 de mayo de 2025

El fútbol de Medio Oriente vive en un clima de incertidumbre a poco más de unas semanas para el inicio de del Mundial de Clubes que se desarrollará en Estados Unidos a causa de la situación contractual de que atraviesa Cristiano Ronaldo con Al Nassr.



La temporada del combinado de Arabia Saudita no ha cumplido las expectativas y el rendimiento del delantero portugués, más allá de su repercusión mediática, dista de los niveles goleadores que se esperaban.



Es por ello que el club se debate entre formalizar los términos de un nuevo vínculo que conceda a CR7 mayor influencia en la gestión deportiva o abrir un proceso de desvinculación de la leyenda lusitana.



Incluso, en su última presentación por el torneo local, el ex delantero del Manchester United, Real Madrid y Juventus falló un penal que generó una decepción generalizada, a pesar de la victoria sobre Al Khaleej.



En este contexto, varias ofertas han llegado al entorno del portugués. Además de las propuestas que, según fuentes locales, proceden de clubes brasileños como el Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Flamengo, en los últimos días se conoció una inesperada y exótica propuesta que podría cambiar el destino del crack surgido del Sporting de Lisboa: el Wydad Athletic Club Casablanca de Marruecos ha mostrado interés en incorporarlo para reforzar sus aspiraciones en la cita mundialista.



Con dos compromisos por disputar en la liga de Arabia Saudita y una remota oportunidad de acceder a la Liga de Campeones asiática —dependiendo exclusivamente de un tropiezo de Al Qadsiah en su último encuentro—, Al Nassr afronta un desenlace de temporada insólito para un equipo que se reforzó en el último mercado con figuras internacionales.



Para la FIFA, la posible presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes, junto a la de Lionel Messi con el Inter de Miami, supone un impulso decisivo para la primera edición del certamen bajo el formato de 32 equipos.



Aquella histórica rivalidad que los dividió durante sus días en España (Leo en el Barcelona y CR7 en el Merengue) podría repetirse a la distancia, dado que el conjunto africano integra el Grupo G junto al Manchester City, Juventus y Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos; y Las Garzas afrontarán el Grupo A, donde se medirán con el Palmeiras, Porto y Al-Ahly de Egipto. Naturalmente, si la leyenda lusitana finalmente se decidiera por el combinado paulista, se podría revivir un The Las Dance entre los dos mejores futbolistas del Siglo XXI.



Fuentes cercanas al goleador lusitano también señalan que hubo sondeos para sumarlo en Al Ahli de Gabriel Veiga, reciente campeón de la Champions League asiática. Se trata de otro destino posible en el caso de que CR7 opte por cambiar de aires. Mientras tanto, el delantero debe tomar una decisión definitiva sobre su futuro en Al Nassr, donde su contrato actual ya ha comenzado la cuenta regresiva.