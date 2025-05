Especialista en antiterrorismo ofreció su colaboración para rescatar a Loan y lo rechazan

Martes, 20 de mayo de 2025

Se trata de Daniel Adler, quien reveló que se ofreció a colaborar en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio.



El especialista en antiterrorismo urbano, Daniel Adler, reveló que se ofreció a colaborar en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio.



"En la Argentina es muy fácil salir y entrar con un menor de edad y eso quedó demostrado. Yo me presenté en la causa como `amicus curiae` y entregué un escrito en el que me ofrecí a ayudar sin cobrar nada. Fui claro con la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Le dije `deme 45 minutos por cada uno de los siete detenidos para extraer la verdad`. Ahí saltaron los Derechos Humanos y dijeron ¿`que le vas a hacer`?", detalló.



Y agregó: "Yo utilizo el polígrafo detector de mentiras y una evaluación grafológica. Durante años usé este método en Ecuador con un 100 por ciento de éxito. No tengo un caso que haya errado".



"Entre esos siete detenidos está el culpable o los culpables. Le dije `deme la posibilidad de interrogarlos`. Fueron 23 veces que repetí eso en la causa para que alguien del Juzgado me contestara. Y al final me dijeron que no porque `no sabemos qué les va a hacer`", precisó.



Y completó: "Les dije que haya alguien del juzgado presente. Déjeme ir a Goya ya mismo para hacer esta temática, porque el tiempo es nuestro enemigo. La verdad la vamos a saber y podemos traer vivo al menor. Pero lamentablemente no quisieron".



Adler sostuvo que "el tráfico humano está ocurriendo y es muy fuerte en toda la República Argentina" y señaló que los captores "tienen muchas estrategias, las cuáles algunas los padres las saben y otras no, porque son bandas poderosas y muy estructuradas".