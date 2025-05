Valdés aseguró que por mucho tiempo hubo "desinversión" en Capital

Miércoles, 21 de mayo de 2025

El gobernador Gustavo Valdés inauguró en la tarde de este miércoles 21 cuadras de cordón cuneta y enripiado en las calles del barrio Ongay de la ciudad de Corrientes, en el marco del plan de urbanización que lleva adelante el Gobierno provincial.



Aseguró que durante mucho tiempo hubo "una desinversión importante" en la Capital que generaba diversas problemáticas a los vecinos, las cuales "estamos resolviendo con esfuerzo y gestión".



Cerca de las 18, el gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en el barrio Ongay junto al vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, al intendente, Eduardo Tassano y a la comitiva Oficial dejar habilitada las 21 cuadras de cordón cuneta y enripiado en esa barriada.



"Durante mucho tiempo nos encontramos en una ciudad compleja donde había una desinversión importante", comenzó recordando el mandatario sobre las carencias de obras urbanas en los barrios de la capital correntina ejemplificando que estás faltas afectaba a un gran núcleo de la ciudad donde "la problemática la fuimos resolviendo con mucho esfuerzo", resaltó.



En ese sentido, Valdés mencionó que a través del programa de Mejoramiento Barrial se avanzó en la mejora de infraestructura en los barrios y sostuvo que "a pesar de que se mejoró la Olla ahora nos tocó esta zona -Ongay- donde invertimos unos 500 millones de pesos por parte del Gobierno provincial".



"Así seguimos invirtiendo en la calidad de vida de los vecinos", destacó Valdés al detallar que se avanzó con 2 mil cuadras "como ningún gobierno lo hizo en mucho tiempo".



En consiguiente, el gobernador en pos de continuar apuntalando las obras urbanas expresó que "ahora viene la etapa de la colocación de las cloacas para darle calidad de vida a los vecinos" ya que "esto es un progreso de acceso y debemos trabajar para resolver la problemática de la ciudad como también debemos avanzar en las obras complementarias", agregó.



En ese sentido, Valdés mencionó el compromiso del Intendente de la Ciudad al apostar a la colocación de luces led en la zona para que "tengamos mayor transitabilidad".



Para concluir, Valdés volvió a insistir en el plan de inversión en la provincia para mejorar la transitabilidad ejecutado debido a que "durante muchos años fue postergada porque no hubo obras de gran inversión y venimos a revertir eso en la Capital e interior de la provincia" pero "eso lo logramos juntos con una inversión y recursos". "Nuestro compromiso es seguir haciéndolo juntos porque Corrientes es una gran ciudad y tenemos que trabajar para construir el futuro", indicó para cerrar.



Tassano



El intendente de la Capital, Eduardo Tassano al dirigirse a los presentes manifestó que "estamos acá en esta inauguración tan importante que sin dudas sin duda como decía el vecino, va a cambiar la calidad de vida de los vecinos" y agregó que "esto tiene que ver con los 16 frentes permanentes de ripio, cordón-cuneta que hay en la ciudad que estamos haciendo entre el Gobierno Provincial y el Gobierno municipal, además de los frentes de pavimentación en toda la ciudad y todas las obras que tienen que ver con eso".



Por último, el Intendente de la Ciudad adelantó que "en este lugar, en estas 21 cuadras nos queda pendiente todavía el tema de la iluminación LED que nos comprometemos a realizar en breve acá en todo el barrio".



Ministro Polich



En la ocasión, el ministro de Obras y Servicios Públicas, Claudio Polich, comentó que con el Gobernador observó la evolución del lugar, incluso antes del Programa de Mejoramiento Barrial, donde la presencia de una laguna obstaculizaba el progreso de obras.



Y, asimismo, Polich sostuvo que "también sabemos que todavía existen inconvenientes de anegamiento, una cuestión técnica con el nivel que tienen que tener las calles para que haya un normal escurrimiento", y a la vez aseguró que estudian cómo solucionar el bajo nivel en altura que tienen algunas casas, lo cual dificulta el escurrimiento.



"Esta urbanización y evolución del barrio, desde la apertura de calles, y la construcción de distintas entidades", remarcó el ministro y agregó que "es una satisfacción poder colaborar con los barrios, fundamentalmente como con estos tipos de lugares, que funcionaban no hace mucho como un asentamiento irregular".



Cardoso



Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, al referirse sobre la obra declaró que "esto hace una mejor calidad de vida de los vecinos", y destacó que "el escurrimiento rápido es necesario, como la transpirabilidad vehicular con respecto a lo técnico". Por último, agradeció a los técnicos y operarios de Vialidad Provincial, como a los vecinos por colaborar en lo que les requería.



Objetivo de la obra



El objetivo principal de esta obra fue eliminar completamente las calles de tierra, dotando al sector de cordones cuneta y enripiado. Esta intervención permitió optimizar el escurrimiento superficial del agua durante días de lluvia, reemplazando las zanjas a cielo abierto por un sistema más eficiente y seguro. Además, se definió con claridad la separación entre calles y veredas, lo que contribuyó al ordenamiento urbano y al embellecimiento general del barrio.



La nueva infraestructura vial también generó una integración significativa con arterias ya pavimentadas, estableciendo conexiones directas con las calles Cartagena, Ex Vías y Reconquista. Esto se traduce en una mejora sustancial en la movilidad y la seguridad vial, así como en una mayor fluidez y accesibilidad para los residentes y transeúntes.



Obra



El Gobierno de Corrientes por medio del Ministerio de Obras Públicas realizó la obra de cordón cuneta de 21 cuadras sobre una longitud total de 3912 metros lineales sobre las calles: Juan José Paso (e/Cartagena y Berasategui), en Cornelio Saavedra (e/Cartagena y Ex Vías), sobre Pergamino (e/Valdepeñas y Ex Vías), en Pasaje Detroit (e/Valdepeñas y Ex Vías), sobre Boston (e/Ex Vías y Juan José Castelli) y en Berazategui (e/Ex Vías y Juan José Castelli).



El cordón cuneta a ejecutar a ejecutar está compuesto por una cuneta de 75 cm de ancho y 15 cm de espesor y un cordón de 17 cm de ancho por 15 cm de altura de hormigón calidad H-21 elaborado en Planta de Hormigón de Vialidad Urbana.



La cuneta lleva 2 pasadores de hierro liso de diámetro 16mm, longitud de 40 cm, separados cada 4 metros de longitud, ubicados a media altura de la cuenta, y el cordón está compuesto por estribos de hierros de 6 mm cada 25 cm y 2 hierros de 6 mm longitudinales.



El enripiado de 21 cuadras se realizó sobre una longitud de total de 1956 metros lineales y los trabajos que se concretaron para la ejecución del enripiado de calles una vez ejecutado los cordones cunetas a ambos lados de la calle, consistieron en: el movimiento de suelo y perfilado de calles a nivel de cunetas, la apertura de caja de 10cm entre cunetas, saneamiento, compactación y nivelación de base de asiento y la provisión, distribución, regado, compactación y perfilado de perfil transversal con material ripio 0-32 más suelo apto del lugar.