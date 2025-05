La Justicia ordenó bloquear 424 sitios web no autorizados Miércoles, 21 de mayo de 2025 La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal tras la denuncia del Interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC), quien advirtió que estas plataformas operaban sin autorización, fuera del dominio "bet.ar". El Juzgado de Garantías, a cargo de la doctora María Amelia Zair, resolvió ordenar el bloqueo de 424 sitios web de juego online ilegal. La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal tras la denuncia del Interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC), quien advirtió que estas plataformas operaban sin autorización, fuera del dominio "bet.ar", el único habilitado legalmente.



La jueza declaró inaplicable el artículo 248 del Código Procesal Penal debido a que aún no se identificaron personas físicas o jurídicas responsables. En su lugar, se aplicó el artículo 247 por tratarse de un caso urgente y de interés público.



La resolución ordena además que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ejecute el bloqueo a través de los proveedores de internet (ISP) y supervise que la medida se cumpla, incluyendo todas las variantes o redireccionamientos de los sitios denunciados.



La fundamentación destaca la necesidad de proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública de juego responsable frente a un fenómeno digital que vulnera derechos y favorece actividades ilícitas.



Argumentos de la jueza

La jueza de Garantías, doctora María Amelia Zair, resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal al considerar que estaban acreditados los requisitos legales para la medida cautelar. La jueza declaró la inaplicabilidad del artículo 248 del Código Procesal Penal porque "por el momento no han podido ser individualizadas personas físicas o jurídicas como responsables del delito investigado" y remarcó la situación de "vulnerabilidad e indefensión de las personas físicas en relación al poder digital".



Sostuvo además que la proliferación de estos sitios "representa una amenaza directa a la política pública de juego responsable y controlado" y que la intervención judicial busca proteger a los potenciales usuarios y garantizar el cumplimiento de la ley.



Juego ilegal y riesgo digital

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por el Interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC), Héctor Javier Bee Sellares, quien advirtió sobre una multiplicidad de sitios de apuestas online operando sin autorización.



Las plataformas identificadas no cuentan con habilitación de Lotería Correntina ni operan bajo el dominio ".bet.ar", que es el único admitido por la normativa vigente para el juego online en Argentina. El trabajo de investigación fue realizado por la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes.



La medida también se ampara en la Ley N° 27.078 (Argentina Digital), que faculta al ENACOM a intervenir en casos de contenidos ilícitos en redes digitales.



Más de 400 sitios web bajo la lupa

En total, la resolución ordena el bloqueo de 424 sitios web activos que ofrecen apuestas ilegales. La lista completa fue incluida como anexo en la resolución y será remitida al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que tome las medidas técnicas necesarias a través de los prestadores de servicios de Internet (ISP). También se dispuso el monitoreo posterior para verificar que el bloqueo sea efectivo.



Además, se incluye la extensión de la medida a las variantes y redireccionamientos de los sitios principales, con el objetivo de evitar que los operadores ilegales evadan el control mediante cambios mínimos en los dominios.