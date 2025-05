Wanda Nara vinculada con el tercero en discordia entre Lourdes y Prada

Jueves, 15 de mayo de 2025

Ramón Vegas, empresario español vinculado al sector hotelero, fue mencionado como la persona con la que Lourdes Sánchez habría mantenido un vínculo sentimental paralelo a su relación con el Chato Prada y ahora Wanda está interesada en el millonario hombre.

Este detalle, que podría parecer intrascendente, no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre el posible conocimiento o cercanía entre Wanda y el empresario. Ramón Vegas, empresario español vinculado al sector hotelero, fue mencionado en el programa Puro Show (Eltrece) como la persona con la que Lourdes Sánchez habría mantenido un vínculo sentimental paralelo a su relación con el Chato Prada. La versión circuló con fuerza luego de que se filtraran imágenes de la bailarina junto a Vegas durante un viaje a Tulum, México, lo que alimentó aún más la teoría de una supuesta infidelidad.



Aunque hasta ahora Wanda no se pronunció al respecto, el dato fue replicado en redes y se planteó que su “follow” no podía pasar desapercibido. Los usuarios de las redes se sorprendieron al notar que, una vez más, era parte de otro engaño entre parejas. “Que disfrute si esta soltera”, “Jajajaja escuchó millonario y fue corriendo a seguirlo”, “Confirmado, no pueden pasar un día sin nombrarla” y “La que dice ser millonaria por méritos propios y que no necesita un hombre en su vida, y al final siempre está detrás de un hombre con muchísimo dinero”, fueron algunos de los comentarios de los internautas..



Los rumores de una posible crisis de pareja entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada comenzaron a circular con fuerza a partir de la emisión de Puro Show, donde Fernanda Iglesias aseguró que la bailarina había tenido un romance con otro hombre y que incluso habría participado de una ceremonia de casamiento maya durante un viaje reciente a México. La información generó revuelo y rápidamente se propagó por medios y redes sociales.