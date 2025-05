Un "seguidor" le había prometido un "regalo costoso" pero la mató Jueves, 15 de mayo de 2025 La investigación sospecha de su ex pareja. Un seguidor la mató de dos disparos a la influencer. Su público vio todo. Las autoridades mexicanas investigan como feminicidio el asesinato de la influencer Valeria Márquez en el estado de Jalisco durante una transmisión en vivo desde su negocio de estética. El episodio comenzó con un primer regalo que recibió la influencer de 23 años. En la transmisión ella contó que una amiga le prometió enviarle una bolsa de café y el peluche de un chancho. Lo extraño es que ella entonces comentó "a lo mejor me iban a matar... ¿Me iban a levantar o qué? Me quedé preocupada..."



La joven recibió el regalo efectivamente estando en vivo, y siguió transmitiendo con el chancho entre sus manos. Luego comentó que un seguidor le había prometido un regalo costoso y lo estaba esperando. Aparentemente el mismo repartidor que le había entregado el café y el peluche en nombre de un supuesto admirador, regresó. Al aire, Valeria dialogó con una mujer que le decía que le había llegado el regalo costoso pero no se lo querían dejar, sino que lo tenía que recibir ella en persona.



Dos tiros

Luego se oye el siguiente dialogo: "¿Oye Vale?". "Sí", responde ella al repartido. Entonces silenció su micrófono para hablar con él y le descerrajaron dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. Esto fue transmitido en vivo.



El impacto de su asesinato ha consternado a la sociedad y ha revelado la normalización de la violencia en un Estado como Jalisco, en el que horas más tarde fue asesinado el exdiputado federal del PRI, Luis Armando Córdova Díaz, en un ataque cuando estaba en una cafetería.



Valeria Márquez era una popular modelo y creadora de contenido con 90.000 seguidores en TikTok. La Fiscalía de Jalisco comunicó, de manera preliminar, que la investigación del asesinato de Valeria Márquez se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio. Ha trascendido que la joven mantenía una relación conflictiva con su expareja, a quien culpó de antemano si algo le sucedía y lo acusó de amenazarla.



Su cuenta de Tiktok ya ha sido eliminada, mientras varias otras cuentas falsas han surgido con el intento de acaparar nuevos seguidores en esa red social.