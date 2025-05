Fuerte temblor sacude el sur de Grecia y activa alerta de tsunami

Miércoles, 14 de mayo de 2025

Un sismo de magnitud 6,1 con epicentro cercano a Creta y Santorini generó preocupación y una inmediata alerta de tsunami, movilizando a las autoridades y residentes de las islas afectadas.

Un sismo de magnitud 6,1 con epicentro cercano a Creta y Santorini generó preocupación y una inmediata alerta de tsunami, movilizando a las autoridades y residentes de las islas afectadas.



En la madrugada de este miércoles, un potente terremoto de magnitud 6,1 estremeció el sur de Grecia, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro del movimiento telúrico se localizó en aguas del mar Egeo, a unos 19 kilómetros de la isla de Kasos y aproximadamente a 100 kilómetros de las populares islas turísticas de Creta y Santorini, con una profundidad de 62,5 kilómetros.



El temblor, registrado cerca de la 1:51 hora local, no ha provocado hasta el momento reportes de víctimas ni daños materiales significativos. Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades griegas emitieron una alerta de tsunami para la zona marítima comprendida entre las islas de Kasos y Creta.



La televisión pública griega, ERT, informó sobre un mensaje urgente dirigido a los habitantes de Rodas, Kárpatos y Kasos, instándolos a "alejarse de la costa inmediatamente" y a "seguir las instrucciones de las autoridades locales". El Instituto Geodinámico de Atenas confirmó el sismo, señalando que se sintió con especial intensidad en Creta y Rodas.



Efthimios Lekkas, presidente de la Organización de Planificación y Protección Antisísmica griega, buscó tranquilizar a la población, explicando que "la profundidad focal del terremoto disminuyó su intensidad". Asimismo, aseguró que "no tenemos impactos significativos" y descartó la posibilidad de una "gran secuencia presísmica y una gran secuencia post-sísmica", minimizando el riesgo de un terremoto mayor o réplicas importantes.



Lekkas aclaró que, si bien el sismo ocurrió en una zona de confluencia de las placas europea y africana, no guarda relación con los terremotos previos en Santorini o Turquía. Aunque existe una remota posibilidad de deslizamientos de tierra, principalmente en Kárpatos, hasta el momento no se han reportado daños en las islas cercanas al epicentro.



Este evento sísmico ocurre en un contexto de reciente actividad en la región. Santorini experimentó una notable serie de temblores entre enero y febrero de este año, con más de 15.300 sacudidas registradas, lo que generó preocupación por el impacto en la economía local de cara a la temporada turística. Grecia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación sobre diversas fallas en el Mediterráneo sudoriental.