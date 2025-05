Los robots humanoides impulsados pretenden transformar la fabricación

Martes, 13 de mayo de 2025



En un enorme almacén en un suburbio de Shanghai, docenas de robots humanoides son maniobrados por sus operadores para realizar tareas como doblar una camiseta, hacer un sándwich y abrir puertas, una y otra vez.



El sitio, que funciona 17 horas al día, tiene como objetivo generar grandes cantidades de datos que su propietario, la empresa emergente china de humanoides AgiBot, utiliza para entrenar robots que espera que se vuelvan omnipresentes y cambien la forma en que los humanos viven, trabajan y juegan.



La importancia de los robots humanoides para Pekín, en su búsqueda de soluciones a problemas urgentes como las fricciones comerciales con EE. UU. , el declive poblacional y la desaceleración del crecimiento , quedó de manifiesto cuando el presidente chino, Xi Jinping, inspeccionó los robots de AgiBot en Shanghái el mes pasado. Xi comentó en broma durante la visita que quizás las máquinas podrían jugar en un equipo de fútbol.



Otro desarrollador nacional de robots humanoides, Unitree, también estuvo presente en una reunión que Xi organizó para empresas privadas a principios de este año, donde las instó a ayudar a la economía de China.



Mientras Estados Unidos negocia con China sobre los aranceles que el presidente Donald Trump había impuesto para ayudar a recuperar empleos manufactureros en Estados Unidos, Beijing apunta a una nueva revolución industrial donde muchas tareas de fábrica serían realizadas por robots humanoides.



En los últimos años, los robots humanoides chinos han demostrado cada vez mayores proezas de agilidad, como realizar saltos mortales, correr una media maratón e incluso jugar al fútbol, ​​como reflexionó Xi.



Pero Reuters informa por primera vez detalles sobre cómo los avances de China en inteligencia artificial , impulsados ​​en parte por el éxito de empresas locales como DeepSeek y el abundante apoyo del gobierno , están permitiendo a los desarrolladores de humanoides combinar el hardware ya impresionante de los robots con el software necesario para hacerlos económicamente valiosos.



Reuters habló con más de una docena de personas, incluidos fabricantes de humanoides chinos, inversores, clientes y analistas, que describieron cómo los avances en el desarrollo de "cerebros" robóticos permitirán que estas máquinas metálicas pasen de ser simples gafas a trabajadores productivos y autodidactas que podrían revolucionar la principal potencia manufacturera del mundo.



China pretende desarrollar su ventaja centrándose en el entrenamiento de datos y la sofisticación de sus modelos de IA , dijeron las personas, y algunos dijeron que la destreza de DeepSeek fue una gran ayuda.

DeepSeek y el gobierno chino no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre sus roles en el desarrollo de robots humanoides.

Un despliegue exitoso y generalizado de estos robots en las fábricas permitiría a China seguir impulsando el crecimiento económico y mantener su superioridad en la fabricación, convirtiendo el campo en un área de competencia con Estados Unidos.



Menos claro es cómo Pekín gestionaría la amenaza de los despidos de trabajadores de fábricas. Los medios estatales han sugerido que, al igual que en revoluciones industriales anteriores, la creación de empleo a largo plazo compensaría las dificultades a corto plazo.



APOYO DEL GOBIERNO



Las autoridades chinas están otorgando generosos subsidios a empresas de humanoides. Se han asignado más de 20 000 millones de dólares al sector durante el último año, y Pekín está creando un fondo de un billón de yuanes (137 000 millones de dólares) para apoyar a startups en áreas como la inteligencia artificial y la robótica, según anuncios oficiales.



El gobierno también es un comprador clave, según una revisión de Reuters a cientos de pliegos de licitación. La contratación pública de robots humanoides y tecnología relacionada aumentó de 4,7 millones de yuanes en 2023 a 214 millones de yuanes en 2024.



Otro apoyo estatal incluye un fondo de inteligencia artificial y robótica de 10 mil millones de yuanes creado recientemente por la ciudad sureña de Shenzhen.



Los fabricantes de robots humanoides y los proveedores de componentes con sede en Wuhan son elegibles para subsidios de hasta 5 millones de yuanes después de alcanzar los umbrales para los objetivos de adquisición y ventas, así como espacio de oficina gratuito.



El gobierno municipal de Beijing creó un fondo de robótica en 2023 que ofrecía hasta 30 millones de yuanes para empresas que buscaran acelerar la construcción de sus primeros productos.



Algunos analistas predicen que los humanoides podrían seguir la trayectoria de los vehículos eléctricos , cuyos costos cayeron drásticamente durante la última década a medida que los fabricantes se apresuraron a entrar y los subsidios gubernamentales estimularon una adopción generalizada entre el público chino.



La factura promedio de materiales para un humanoide será de unos 35.000 dólares a finales de este año, pero podría caer a 17.000 dólares en 2030 si la mayor parte proviene de China, dijo Ming Hsun Lee, jefe de investigación industrial y automotriz de la Gran China en Bank of America Securities, en una nota de investigación.



Tres fabricantes chinos de humanoides declararon a Reuters que pronosticaban una reducción similar a la mitad de los costos, posiblemente en un año. En comparación, el costo de los componentes de Tesla (TSLA.O), abre una nueva pestaña El precio actual de los robots Optimus , si todas sus piezas principales provienen de fuera de China, oscila entre 50.000 y 60.000 dólares, añadió Lee en la nota. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.



"Gracias a su completa cadena de suministro, China tiene una ventaja a la hora de reducir significativamente el coste de producción de robots humanoides", declaró Lee a Reuters, estimando que las ventas anuales mundiales de robots humanoides podrían alcanzar el millón de unidades en 2030. "Esta industria aún se encuentra en su fase de baby boom".