Zelenski insiste en dialogar con Putin en Estambul

Martes, 13 de mayo de 2025



El presidente Volodymyr Zelenskiy sólo asistirá a las conversaciones sobre Ucrania esta semana si el ruso Vladimir Putin también está allí, dijo el martes un asesor del líder ucraniano, desafiando al Kremlin a demostrar que es genuino.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha ofrecido a asistir a la reunión propuesta el jueves en Estambul, que se ha convertido en el foco de sus intentos por poner fin al conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



Tanto Rusia como Ucrania han tratado de demostrar que están trabajando por la paz después de que Trump priorizara el fin de la guerra, pero aún no han acordado un camino claro.



El domingo, Putin propuso conversaciones directas con Ucrania, tras ignorar la propuesta ucraniana de un alto el fuego incondicional de 30 días. Trump entonces le dijo públicamente a Zelenski que aceptara.



El líder ucraniano dijo luego que esperaría a Putin en Estambul el jueves, aunque el jefe del Kremlin nunca había dejado claro que tenía intención de viajar él mismo.



"El presidente Zelenskiy no se reunirá con ningún otro representante ruso en Estambul, excepto Putin", dijo a Reuters el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak.



Su jefe de gabinete, Andriy Yermak, dijo que el viaje de Zelenskiy a Turquía mostró que Kiev estaba listo para las conversaciones, pero repitió la postura de Ucrania de que cualquier negociación debe realizarse después de un alto el fuego.



"Nuestra posición es muy firme y basada en principios", afirmó Yermak en una conferencia en Copenhague.



Moscú no ha dicho si Putin viajará a Turquía.



"La parte rusa continúa preparándose para las negociaciones", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado sobre las conversaciones y la exigencia de Zelenski de que Putin asista. "No haremos más comentarios por el momento".

Putin lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, desatando una guerra que ha matado a cientos de miles de soldados de ambos bandos.

Trump ha exigido que ambas naciones pongan fin a la guerra y ha amenazado con abandonar los esfuerzos para negociar un acuerdo de paz a menos que haya señales claras de progreso pronto.



Los líderes de China y Brasil, miembros junto con Rusia del grupo BRICS de grandes economías emergentes, dijeron en una declaración conjunta que esperaban que el diálogo directo pudiera comenzar lo antes posible y que daban la bienvenida a la propuesta de Putin de abrir negociaciones.



¿TRUMP VA A TURQUÍA?



Si Zelenskiy y Putin, que no ocultan su mutuo desprecio, se reunieran el jueves, sería su primer encuentro cara a cara desde diciembre de 2019.

Trump, que llegó a Arabia Saudita el martes al inicio de una visita de cuatro días a la región del Golfo, inesperadamente ofreció el lunes viajar a Estambul.



"Estaba pensando en volar allí. Es posible, supongo, si creo que pueden pasar cosas, pero tenemos que hacerlo", dijo Trump.

"No subestimen el jueves en Turquía", añadió.



Tras la oferta, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutió el "camino a seguir para un alto el fuego" en Ucrania con sus homólogos ucranianos, británicos, franceses, polacos, alemanes y de la UE.



Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantuvo conversaciones con su homólogo turco, Hakan Fidan.



Reuters informó el año pasado que Putin estaba abierto a discutir un alto el fuego con Trump, pero que Moscú descartaba hacer concesiones territoriales importantes e insistía en que Kiev debía abandonar sus ambiciones de unirse a la OTAN.



Ucrania dijo que estaba lista para las conversaciones, pero que primero era necesario un alto el fuego, una posición apoyada por sus aliados europeos.



Kiev exige sólidas garantías de seguridad como parte de cualquier acuerdo de paz y rechaza la propuesta rusa de restringir el tamaño de su ejército. Afirma que las cuestiones territoriales podrían discutirse una vez que se establezca un alto el fuego.



Putin se ha referido repetidamente a un acuerdo de 2022 que Rusia y Ucrania negociaron poco después de la invasión rusa, pero que nunca finalizaron.



Según el borrador del acuerdo, del cual Reuters tuvo acceso a una copia, Ucrania debería aceptar una neutralidad permanente a cambio de garantías de seguridad internacional de Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos.



ALTO AL FUEGO O SANCIONES



Ucrania y sus aliados europeos han dicho a Rusia que tendría que aceptar un alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes o enfrentar nuevas sanciones.



Francia dijo el lunes que los líderes europeos , que se reunieron en Ucrania durante el fin de semana, habían pedido a la Comisión Europea que estableciera nuevas sanciones "masivas" dirigidas al sector petrolero y financiero de Rusia si Rusia no lograba acordar un alto el fuego.



Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, minimizó las expectativas de nuevas sanciones inmediatas contra Rusia, diciendo que la UE estaba mirando hacia la reunión del jueves.



"Ahora le toca a Rusia. Rusia no debe dejar la silla vacía, sino que debe asistir a las conversaciones si está realmente interesada en la paz", dijo Wadephul a la prensa.



Las fuerzas rusas controlan poco menos de una quinta parte de Ucrania, incluyendo toda Crimea, casi la totalidad de Luhansk y más del 70% de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, según estimaciones rusas. También controlan una pequeña parte de la región de Járkov.



Konstantin Kosachev, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la cámara alta del Parlamento ruso, dijo al medio de comunicación Izvestia en declaraciones publicadas el martes que las conversaciones podrían avanzar más allá de las negociaciones de 2022.



Información de Costas Pitas, Steve Holland, periodistas en Moscú y Kiev, Sabine Siebold en Berlín y Lidia Kelly en Melbourne; redacción de Elizabeth Piper, Costas Pitas y Lidia Kelly; edición de Guy Faulconbridge, Michael Perry, Joe Bavier y Alex Richardson.