Pakistán e India anunciaron un "alto el fuego inmediato"

Lunes, 12 de mayo de 2025



Se estima que al menos 60 personas murieron en los últimos días en ataques transfronterizos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado un cese del fuego "total e inmediato" entre India y Pakistán, tras una serie de enfrentamientos entre estas dos potencias nucleares en la zona fronteriza de Cachemira, con más de 60 civiles muertos en ambos países.



"Tras una larga noche de diálogos mediados por Estados Unidos, tengo el agrado de anunciar que India y Pakistán acordaron un cese del fuego total e inmediato", escribió el mandatario en su red Truth Social. "Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia", agregó.



En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el pacto se logró tras extensas negociaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense JD Vance, los primeros ministros Narendra Modi, de India, y Shehbaz Sharif, de Pakistán, y otros altos funcionarios.



Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, anunció "un cese del fuego con efecto inmediato", en un mensaje en la red social X.



Pero una fuente gubernamental india aseguró que el acuerdo se negoció directamente con Pakistán y que ambos países no prevén discutir otros temas además del cese de hostilidades.



Nuevos ataques esta mañana

El anuncio se dio a conocer luego de que Pakistán atacara el sábado zonas fronterizas de India en represalia por los misiles disparados horas antes contra tres de sus bases aéreas.



Desde el miércoles, cuando India bombardeó supuestos campos "terroristas" en Pakistán, los dos países del sur de Asia estuvieron inmersos en ataques cruzados con misiles, artillería y drones que mataron a más de 60 civiles.



La espiral de violencia preocupó a la comunidad internacional. Los países del G7 reclamaron una "desescalada inmediata" y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ofreció la mediación de Washington para iniciar "conversaciones constructivas".



Qué está pasando entre India y Pakistán

India hizo un llamado a frenar la violencia y Pakistán señaló que no evalúa el uso de armas nucleares en el conflicto entre ambas naciones.



"Las fuerzas indias reiteran que no desean un aumento de las tensiones e instan a Pakistán a actuar de forma similar", dijo Sofiya Qureshi, coronel del Ejército Indio, en una declaración a la prensa



. Pocas horas después, Ishaq Dar, el ministro de Exteriores de Pakistán, indicó que su país considera parar si India también desiste. "Respondimos porque nuestra paciencia había llegado a su límite. Si se detuvo (el ataque), nosotros también consideraremos detenernos", dijo.