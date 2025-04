Trump aún no lograr acercar posiciones entre Zelensky y Putin para acordar un cese del fuego en Ucrania Lunes, 28 de abril de 2025 La Casa Blanca sostiene que esta semana es clave para encontrar una solución al conflicto, mientras continúan las profundas diferencias entre las distintas iniciativas que presentaron Washington, Kiev y Moscú En un acontecimiento político inesperado, Trump y Zelensky dialogaron por quince minutos en la Basílica de San Pedro, antes que iniciará el funeral del papa Francisco.



Fue la primera vez que se encontraban después del enfrentamiento político que protagonizaron en el Salón Oval, como consecuencia de un contrato sobre minerales estratégicos que debían firmar Ucrania y Estados Unidos.



Cuando terminó el cónclave en San Pedro, Trump y Zelensky se ajustaron al manual diplomático.



El presidente de Ucrania agradeció la reunión de urgencia con el líder republicano, mientras que Steven Cheung -director de Comunicaciones de la Casa Blanca- afirmó que la reunión fue “muy productiva”.



La declaración optimista del vocero republicano Cheung quedó knock out por una opinión puntual que ofreció Marco Rubio -secretario de Estado-, durante un reportaje que protagonizó ayer en la cadena NBC.



-¿Cuánto tiempo está dispuesto a darles a Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo de paz?-, le preguntaron a Rubio en el programa Meet the press



-Creo que esta será una semana muy crítica. Esta semana será realmente importante, en la que tendremos que decidir si queremos seguir participando en este esfuerzo, o si es hora de centrarnos en otros asuntos que son igual o más importantes en algunos casos-, contestó el secretario de Estado.



Y remató: “No hay una solución militar para esta guerra. La única solución es un acuerdo negociado donde ambas partes tengan que ceder algo que dicen querer y dar a la otra parte algo que desearían no haber dado. Así es como se acaban las guerras y eso es lo que intentamos lograr aquí para que no muera más gente".



A su turno, en otra cadena de televisión en Estados Unidos, el canciller Sergei Lavrov, desplegó el principal argumento de Rusia para rechazar los términos de la tregua que propone Ucrania.



“Si Europa quiere un alto el fuego, es solo para seguir suministrando armas a Ucrania”, opinó Lavrov en el programa “Face the Nation with Margaret Brennan”.