Yuyito González se separó de Javier Milei: "Con madurez y respeto"

Miércoles, 23 de abril de 2025

A menos de un año de iniciar su noviazgo, la conductora dio a conocer el final de su relación con el presidente de la Nación.



Amalia Yuyito González sorprendió a su audiencia al confirmar en vivo su separación del presidente Javier Milei, con quien mantenía una relación desde hace menos de un año. Lo hizo al inicio de su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine), mirando a cámara y dirigiéndose a su público.



"Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Fue una decisión de ambos. Estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto", expresó ante las cámaras. A pocos segundos de dar a conocer la noticia, aclaró que no daría más detalles y que entendía el revuelo mediático, pero pidió que se respete su decisión de no profundizar.



"Así como compartí lo lindo durante estos meses, sentí que también era justo comunicar este cierre. Fue una relación hermosísima. Estoy muy agradecida por lo que fue y también por lo que viene", agregó. Y cerró el tema con una frase clara: "No tengo más para decir que esto, que es lo más importante".