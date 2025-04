Racing empató con Colo Colo por 1 a 1 en la Copa Libertadores

Miércoles, 23 de abril de 2025

El gol del equipo chileno fue convertido por Lucas Cepeda y para la "Academia" marcó Martín Barrios.



Racing igualó por 1 a 1 con Colo al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2025.



El equipo chileno se había puesto en ventaja a los nueve minutos, con un remate del mediocampista Lucas Cepeda desde el borde del área, pero el mediocampista Martín Barrios igualó el partido a los 41 minutos.



La igualdad deja a Racing parcialmente en el primer puesto del grupo, con cuatro unidades y un partido más que Bucaramanga de Colombia. Mientras que Colo Colo quedó en la tercera posición con dos unidades, restándole definir el partido ante Fortaleza de Brasil, que tuvo que ser suspendido.



En la próxima fecha, la "Academia" tendrá que visitar a Atlético Bucaramanga, el martes 5 de mayo a las 19:00, mientras que Colo Colo visitará a Fortaleza el mismo día, a las 21:30 horas.



El gol llegó en la primera jugada de peligro del partido. A los nueve minutos, tras recibir un pase del mediocampista argentino Claudio Aquino, Lucas Cepeda tuvo libertad para controlar y rematar desde el borde del área, con un disparo bajo y potente que se metió por el rincón izquierdo del arco de Gabriel Arias.



La primera llegada de Racing se dio a los 23 minutos. El delantero Maximiliano Salas habilitó al atacante Adrián "Maravilla" Martínez, quien intentó sorprender con un remate desde el borde del área, que salió alto y al medio y fue desviado por encima del horizontal por el arquero Brayan Cortés.



El conjunto chileno merodeó el segundo gol a los 41 minutos de la primera parte, con un remate de cabeza del delantero Salomón Rodríguez tras un tiro libre del mediocampista Claudio Aquino, pero el remate del uruguayo se fue ancho por el primer palo.



Ya en la segunda mitad, el primer ataque de peligro fue para la "Academia". En 10 minutos el lateral Gabriel Rojas avanzó con la pelota dominada por el costado izquierdo y metió un pase alto y filtrado para Salas, cuyo remate de volea se perdió por el segundo palo.



El equipo de Gustavo Costas llegó nuevamente ocho minutos después, con un rápido contraataque manejado por el extremo Santiago Solari, quien filtró un pase para Salas, sobre el costado izquierdo. El delantero intentó un remate al primer palo, controlado por Cortés.



La visita volvió a acercarse a los 30 minutos de la segunda parte. Gabriel Rojas llegó hasta el fondo por el costado izquierdo y puso el centro al primer palo para el delantero Luciano Vietto, recientemente ingresado, cuyo cabezazo al primer palo fue débil y controlado por Cortés.



Síntesis:

Copa Libertadores 2025



Grupo E



Fecha 3



Colo Colo 1 - 1 Racing



Estadio: Monumental David Arellano.



Arbitro: Juan Benítez (Paraguay).



VAR: Ulises Merelas (Paraguay).



Colo Colo: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Arturo Vidal, Esteban Pávez, Lucas Cepeda; Claudio Aquino; Javier Correa, Salomón Rodríguez. DT: Jorge Almirón.



Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.



Gol en el primer tiempo: 9m. Lucas Cepeda (C).



Gol en el segundo tiempo: 41m. Martín Barrios (R).



Cambios en el segundo tiempo: 16m. Santiago Solari por Matías Zaracho (R); 23m. Vicente Pizarro por Arturo Vidal (C); 28m. Martín Barrios por Gastón Martirena (R), Luciano Vietto por Ignacio Rodríguez (R); Erick Wiemberg por Lucas Cepeda (C) y Marcos Bolados por Salomón Rodríguez (C); 35m. Adrián Balboa por Maximiliano Salas (R).