EE.UU y el líder religioso iraní pelean por un arsenal atómico Lunes, 21 de abril de 2025 El presidente de Estados Unidos ahora apuesta al diálogo con Teherán, pero no descarta una ofensiva militar si el líder religioso Khamenei insiste en preservar la capacidad técnica iraní para armar su arsenal atómico El líder religioso Khamenei ha señalado que no tiene intenciones de destruir el proyecto nuclear. Trump, a su turno, sostuvo que no permitirá que el regimen de los ayatollahs tenga un arsenal atómico.



En este escenario, el punto de inflexión sería que Irán sólo enriquezca uranio al 3,67 por ciento (uso pacífico) y que entregue a un tercer país todas sus existencias por encima de ese porcentaje, en una operación de muchísima complejidad que debería ser monitoreada por las Naciones Unidas.



Este es el punto clave de la negociación técnica que iniciará pasado mañana en Oman y que continuará el próximo sábado entre Witkoff y Araghchi.



Cuando concluya la tercera ronda de conversaciones en Mascate, el presidente de Estados Unidos decidiría si firma un memorándum de entendimiento con Khameini, o se inclina por el ataque a Iran que recomienda Netanyahu desde su última visita a la Casa Blanca.