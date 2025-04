Alejandro Gómez: "El Papu se jubiló, yo no" Lunes, 21 de abril de 2025 "Algunos clubes se contactaron con mi agente para saber cómo estoy, cuándo termina la suspensión y cuáles son mis intenciones". Por el momento, analizará las posibilidades y trabajará para subir nuevamente a lo más alto.

"El Papu se jubiló, yo no", sostuvo Alejandro Gómez, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022. Hoy, domingo 20, en diálogo con un medio italiano hizo referencia a la sanción por doping.



"No fue fácil, pero estoy listo para volver. Entendí que el personaje del Papu tiene un principio y un final, mientras que Alejandro, a sus 37 años, todavía quiere expresar su opinión", explicó a La Gazzetta dello Sport. También destacó que, pese a todo, continuó con los entrenamientos para esperar el momento junto para reaparecer.



Entre sus posibles destinos, mencionó a Sassuolo y Atalanta, club del que se fue por diferencias con Gian Piero Gasperini, quien todavía es el entrenador en Bérgamo.