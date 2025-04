Putin quiere negociar paz en Ucrania a cambio del control de cinco territorios clave

Martes, 15 de abril de 2025



El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, sostuvo que el líder del Kremlin exige conservar regiones ocupadas desde 2014, como Crimea, Donetsk y Luhansk. Sin embargo, precisó que el acuerdo “va mucho más allá de eso”





El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, aseguró este lunes que el líder ruso Vladimir Putin manifestó su disposición a alcanzar una “paz permanente” en Ucrania, tras una reunión de casi cinco horas celebrada la semana pasada en San Petersburgo.



El enviado norteamericano, que conversó con Fox News este lunes, afirmó que uno de los ejes centrales de las negociaciones gira en torno a cinco territorios bajo control ruso desde 2014, aunque evitó dar detalles. Moscú exige que cualquier acuerdo incluya el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea, Donetsk, Luhansk y otras zonas ocupadas.



También se discutieron temas vinculados a la OTAN, en particular el principio de defensa colectiva que rige al bloque, señaló Witkoff.



“Este acuerdo de paz no se trata solo de los cinco territorios, aunque son fundamentales. Hay mucho más que eso”, afirmó.



Añadió, además, que tras la reunión percibe una “posibilidad real” de reconfigurar las relaciones entre Washington y Moscú mediante acuerdos económicos que, en su opinión, aportarían “estabilidad a la región”.



Estas declaraciones se producen mientras Rusia intensifica su ofensiva militar en Ucrania. El domingo, dos misiles Iskander-M impactaron en la ciudad de Sumy, causando la muerte de al menos 35 personas, incluidos dos menores de edad, y decenas de heridos. El ataque, uno de los más mortales desde el inicio de la invasión en 2022, destruyó parte de una universidad y zonas residenciales.



Los residentes depositaron flores junto a los escombros, convertidos en un improvisado memorial. “Sentimos shock, incomprensión y probablemente odio”, dijo Tetyana Koloshchuk, presente en el lugar junto a su esposo.



El presidente ucraniano Volodimir Zelensky calificó el bombardeo como un acto de barbarie, mientras que países europeos como Francia y Alemania lo condenaron como un crimen de guerra.



El presidente designado alemán, Friedrich Merz, expresó su intención de apoyar a Ucrania con misiles Taurus, una posición que fue criticada por el Kremlin, que advirtió sobre una posible “escalada”.



El Ministerio de Defensa ruso reconoció el ataque, pero alegó que el objetivo era una “reunión de comandantes ucranianos”.



El portavoz presidencial Dmitri Peskov insistió en que el ejército ruso “solo ataca objetivos militares”. Moscú también acusó a Kiev de utilizar a la población civil como “escudo humano”, una narrativa que ha repetido desde el inicio del conflicto.



En declaraciones desde Washington, Trump calificó el ataque como un “error” y una “cosa horrible”, aunque también señaló al propio Zelensky y al ex presidente Joe Biden como responsables del conflicto.



“Putin es el número uno, pero también Biden, que no sabía lo que hacía, y Zelensky”, afirmó el mandatario durante una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.



Trump cuestionó el inicio de la guerra por parte de Ucrania, sugiriendo que Kiev actuó imprudentemente.



“Cuando empiezas una guerra, debes saber que puedes ganarla. No comienzas una guerra contra alguien veinte veces más grande que tú y esperas que te den misiles”, declaró. También acusó a Zelensky de estar “siempre buscando comprar misiles”.



Ucrania ha sostenido que la negativa de Putin a aceptar un alto el fuego propuesto por Kiev y Washington demuestra que el Kremlin no tiene intención de detener la invasión. A la vez, funcionarios ucranianos informaron sobre avances en negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de cooperación en minerales estratégicos, que calificaron como “constructivas”.



Mientras tanto, otros bombardeos rusos dejaron cuatro muertos en la región de Kharkiv, y Moscú reportó tres fallecidos por ataques ucranianos con drones en la región fronteriza de Kursk. El conflicto, que supera ya los tres años, continúa sin una solución concreta, pese a los contactos diplomáticos en curso.