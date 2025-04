Canciller asegura que Ucrania quiere poner fin al conflicto este año

Lunes, 14 de abril de 2025



Ucrania busca la paz y espera poner fin al conflicto con Rusia este año, dijo este sábado el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, según informó el medio The Kyiv Independent.



"Queremos terminar esta guerra este año. Pero lo importante es no manipular", indicó el canciller en el Foro Diplomático de Antalya, Turquía. Destacó que lograr una paz duradera es crucial porque el resultado del conflicto Rusia-Ucrania dará forma a la futura arquitectura de seguridad de Europa.



También subrayó la importancia de la posible adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y señaló que Ucrania, con sus 110 brigadas de preparación para el combate, podría contribuir a la seguridad transatlántica.



Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.



El mandatario ruso sostiene que es una medida forzada, y que a Rusia no le dejaron "ninguna oportunidad de actuar de forma diferente: los riesgos de seguridad eran tales que era imposible responder con otros medios".