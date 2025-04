Sofi Martínez contó cómo sigue su relación con Diego Leuco: "Es difícil cortar"

Martes, 8 de abril de 2025

La periodista habló sobre su presente con el conductor de La Peña de Morfi y acerca del momento personal que se encuentra transitando.



En una entrevista cargada de emociones en el programa Implacables (Canal Nueve), la reconocida periodista deportiva Sofi Martínez abrió su corazón y habló como nunca antes sobre su vínculo con Diego Leuco. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos figuras destacadas del periodismo argentino terminó transformándose en un lazo profundo, difícil de definir, pero imposible de romper.



Sofi y Diego fueron pareja durante un tiempo y, si bien en su momento decidieron tomar caminos distintos, el cariño entre ellos nunca desapareció. De hecho, a pesar de la separación, continuaron viéndose y manteniendo una relación especial, una de esas conexiones que escapan a las etiquetas tradicionales.





El motivo detrás de la decisión de terminar la relación fue, para muchos, inesperado. Con una mezcla de convicción y melancolía, la periodista reveló que eligió priorizar su carrera profesional por encima del amor. "En el amor estoy… estoy contenta. Puse la energía en la parte laboral. Fue un cambio muy grande irme de ESPN a Telefé", explicó, al dejar en claro que no fue una decisión sencilla.



Con lágrimas contenidas, recordó lo que significó dejar atrás su puesto en la señal deportiva más importante del mundo. "Como periodista deportiva, mi sueño siempre fue estar en ESPN. Sentarme y decir ‘che, me voy’, para mí fue difícil. Fue mucho costo emocional. El día a día, la nostalgia... Puse toda mi energía en lo laboral. Ahora estoy en ese proceso de cambio, así que estoy ahí", compartió con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad.





Pero a pesar de haber elegido la carrera por sobre el amor, los sentimientos hacia Diego siguen presentes. En sus palabras se percibe la profundidad del vínculo que los une: "Siguen los encuentros con Diego. Nosotros nos queremos un montón. Es difícil cortar del lado del cariño. Nos queremos mucho los dos, entonces nos cuesta separarnos".



Con una madurez admirable, Sofi reflexionó sobre lo que significó esa relación para ambos: "Aprendimos del amor juntos, del acompañamiento, del vínculo, de las relaciones. La realidad es que no sé si vamos a seguir juntos o no, pero estamos en stand by. Intentamos que esas cosas que suceden queden para nosotros. Ya bastante tenemos con tener que dar explicaciones o decir algo que a veces no podemos explicar".



Por su parte, Diego Leuco también habló hace un tiempo sobre el especial lazo que los une. "Tenemos una relación muy linda. Para mí ella es una persona súper importante, yo para ella también. Y el futuro… nadie sabe lo que puede pasar. Pero ahora, como dijo ella, bueno, sí, cada uno está por su lado y estamos muy bien así. Tenemos un re buen vínculo", expresó con afecto.



Lo cierto es que, más allá de las definiciones, hay historias de amor que, incluso cuando parecen haber terminado, siguen latiendo en silencio. Sofi y Diego son prueba de que a veces el cariño no entiende de finales, solo de transformaciones.



Ya en febrero último se informaba que los periodistas retomaron su relación luego de casi un año y medio de separación, según lo revelado en LAM. "Los encontramos, muy clandestino todo", aseguró Pepe Ochoa. "Los enganchamos toda la semana pasada pernoctando juntos. Él estaciona el auto en la puerta de la casa de ella, sube y duermen juntos"



"Ella ya le ha contado a su entorno que están volviendo a apostar al amor", afirmó Ochoa, dejando en claro que la decisión de retomar el vínculo no es un hecho aislado, sino el resultado de una intención genuina de ambos por reconstruir la relación. A pesar de su habitual perfil bajo en temas personales, el periodista y la conductora han sido vistos con frecuencia en la misma zona, lo que refuerza la versión de que volvieron a estar juntos.