La Unión Europea propone arancel cero a EE. UU. para resolver tensiones comerciales Martes, 8 de abril de 2025

Ursula von der Leyen hizo una propuesta a Washington. Si no hay acuerdo, impondrán un 20% de arancel a productos de Estados Unidos. La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Unión Europea propuso a Estados Unidos la eliminación mutua de aranceles para los productos industriales, es decir, aplicar un arancel cero tanto para la UE como para EE. UU. Esta iniciativa tiene como objetivo resolver las tensiones comerciales derivadas de las políticas arancelarias del expresidente Donald Trump.



Sin embargo, Von der Leyen advirtió que la UE está dispuesta a tomar medidas contra EE. UU. si no avanzan las negociaciones. En ese caso, podría imponer un impuesto del 20% a productos estadounidenses, para proteger sus propios intereses. Esta propuesta de "arancel cero por cero" ya fue presentada anteriormente, pero no obtuvo una respuesta adecuada, según indicó la líder europea.



Von der Leyen también subrayó que la UE tiene la intención de utilizar otros mecanismos de defensa en caso de detectar alteraciones en los flujos comerciales, como el desvío de importaciones. Para ello, se crearía un "Grupo de Trabajo de Vigilancia de Importaciones", encargado de monitorear y actuar si fuera necesario.



A pesar de estar preparada para implementar represalias, Von der Leyen destacó que la UE prefiere resolver el conflicto a través de negociaciones. Además, señaló que los aranceles afectarían principalmente a consumidores y empresas estadounidenses, con consecuencias negativas para la economía global, especialmente para los países en desarrollo.



Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea resaltó que, independientemente de cómo avancen las conversaciones con EE. UU., la UE seguirá fortaleciendo sus relaciones comerciales con otras regiones del mundo, citando acuerdos recientes con Mercosur, México y otras naciones asiáticas.