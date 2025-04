Trump amenaza a China con un impuesto adicional del 50% si no retira sus aranceles de represalia Martes, 8 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos asergura que el mundo "saquea" a su país, y acusa al Estado asiático como "el mayor abusador de todos". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales del 50% a China, agravando los temores en los mercados a una guerra comercial a gran escala. "Si China no retira su aumento del 34% agregado a los abusos comerciales que ya practica desde hace tiempo antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril", escribió Trump en su red Truth Social.



Y agregó: "¡Además, se cancelarán todas las conversaciones con China sobre las reuniones que nos han solicitado!". El gobierno chino respondió a la nueva amenaza de Trump a través de su portavoz de Exteriores, Lin Jian, quien remarcó que Pekín "salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos".



"La presión y las amenazas no son la forma de tratar con China", sentenció. La nueva escalada en la incipiente guerra arancelaria entre ambos países ha incitado aún más la volatilidad que los mercados mundiales llevan experimentando desde que el pasado miércoles Trump realizara su anuncio del "Día de la Liberación".



El mandatario estadounidense presentó el miércoles pasado una lista de países cuyos productos estarán sujetos a aranceles en Estados Unidos. China fue uno de los más castigados con la imposición de un arancel del 34% añadido al 20% que ya existía desde el comienzo del año, lo que sitúa el total de gravámenes en el 54%.



En respuesta, el viernes China anunció la imposición de un 34% de aranceles a la importación de todos los productos estadounidenses. Un portavoz del Ministerio de Comercio denunció que los aranceles impuestos por EE.UU. "violan seriamente las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)" e interpuso una demanda en este organismo multilateral.



De cumplir su nueva amenaza, Trump situaría los aranceles a los productos chinos en el 104%, cifra que daría lugar a una enorme perturbación en el comercio bilateral. Los mercados han respondido con una enorme volatilidad a lo que según expertos podría ser el inicio de una guerra comercial a gran escala que plantea el peligro de una recesión en la economía mundial.



Desde el jueves, las bolsas de todo el planeta han registrado caídas no vistas desde las jornadas de mayor pánico por la propagación de la covid-19 a inicios de 2020. El índice S&P 500 ha perdido más del 10% en las últimas tres sesiones.



Este lunes la sesión sufrió abruptas alzas y bajas debido a la turbulencia arancelaria de Trump. El promedio del índice industrial Dow Jones registró su mayor oscilación en un mismo día jamás registrada.



Trump, que asegura que el resto del mundo "saquea" a Estados Unidos al imponer gravámenes y otras barreras a sus productos, señaló este lunes a China como "el mayor abusador de todos". El mandatario aseguró que, pese a la creciente turbulencia en los mercados globales, seguirá adelante con su órdago arancelario.



"A veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo", alegó. Trump también ha argumentado que los aranceles servirán para dar un nuevo impulso a la industria manufacturera estadounidense.