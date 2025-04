Documento que prueba la participación del régimen de Irán en los ataques terroristas de Hamas

Lunes, 7 de abril de 2025

El texto hallado por el Ejército israelí en los túneles de Gaza incluye una petición del grupo extremista palestino a Teherán de 500 millones de dólares "para destruir" al Estado judío "en dos años".

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reveló este domingo un documento de inteligencia que prueba la estrecha conexión entre el grupo terrorista Hamas y el régimen de Irán. En particular, el reporte incluye una solicitud directa de Hamas a Teherán en 2021 para financiar con 500 millones de dólares una ofensiva destinada a destruir el Estado de Israel en un plazo de dos años.



La revelación se produjo durante una visita de Katz a la unidad de recolección de inteligencia y "botín técnico" del directorio de inteligencia militar israelí, conocida por su acrónimo hebreo Amshat. De acuerdo a lo revelado por el ministro israelí, el documento fue hallado en los túneles de altos mandos de Hamas en la Franja de Gaza tras las incursiones militares israelíes posteriores al brutal ataque del 7 de octubre de 2023.



La carta, con fecha de junio de 2021, estaba dirigida al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán, el general Esmail Qaani. En ella, los líderes terroristas de Hamas Yahya Sinwar y Muhammad Deif solicitaron transferencias mensuales de 20 millones de dólares durante dos años, en lo que describieron como un plan para "arrancar de raíz esta entidad monstruosa".



"El documento prueba una relación directa entre Irán y Yahya Sinwar y Muhammad Deif, como parte del apoyo iraní al plan de Hamas para destruir Israel", afirmó el ministro de Defensa de Israel. El texto de la carta sostiene que, con los fondos requeridos, Hamas lograría "estos grandes objetivos, a través de los cuales cambiaremos el rostro del mundo".



Katz añadió que Saeed Izadi, jefe de la División Palestina de la Guardia Revolucionaria persa, respondió afirmativamente a la solicitud. Según el documento, Izadi manifestó que, a pesar de las dificultades económicas en Irán, el régimen de los ayatolás seguiría canalizando dinero hacia el grupo terrorista palestino porque "la lucha contra Israel y Estados Unidos es la máxima prioridad del régimen iraní".



En su declaración, Katz responsabilizó directamente a la República Islámica de fomentar el terrorismo regional. "La conclusión es clara: Irán es la cabeza de la serpiente. Está financiando y promoviendo el terrorismo en todas las áreas: desde Gaza, pasando por Líbano, Siria, Judea y Samaria [Cisjordania], y ahora con los hutíes en Yemen", dijo. También reiteró el compromiso de Israel para impedir que el régimen de Irán obtenga armas nucleares y atacar a sus aliados regionales.



Por su parte, Katz dijo que fueron incautados otros dos documentos de los túneles de Gaza. Uno de ellos es una carta sin fechar en la que no aparece el destinatario y firmada por alguien llamado Ramadán, que dice que sus "circunstancias económicas son muy difíciles", pero que proporcionarán "todas las capacidades" que puedan porque su prioridad "es el proyecto de resistencia dentro del país frente al enemigo sionista".



"Nuestra prioridad es apoyar a los muyahidines que se mantienen firmes y resisten en las barricadas de la confrontación con el sionismo, Estados Unidos y sus lacayos en la región", dice, y añade: "No podemos comprometernos a una cantidad mensual, pero le prometemos que cuando lo tengamos, le brindaremos lo que esté disponible".



El tercer documento, fechado el 27 de octubre de 2020 (antes de la petición de los 500 millones), es otra carta de Ramadán dirigida a Ismael Haniya, ex miembro del buró político de Hamas, con copia a Sinwar. En ella, Ramadán dice que ha conseguido de la Fundación de los Mártires de la República Islámica (una fundación pública iraní) una cantidad de dinero, que no detalla, para pagar a familias de "mártires" (muertos a manos de Israel) en Gaza.