El Reino Unido detectó sensores de vigilancia cerca de sus submarinos nucleares Lunes, 7 de abril de 2025 "No debe caber duda, hay una guerra en curso en el Atlántico", afirmó una fuente militar británica al diario local The Sunday Times. La Royal Navy del Reino Unido descubrió dispositivos que podrían haber sido utilizados por Rusia para espiar a los submarinos nucleares británicos, según un reporte publicado este domingo por el diario local The Sunday Times. Parte de estos aparatos apareció en la costa británica, mientras que otros fueron localizados por buques cazaminas durante patrullas de rutina en aguas territoriales británicas.



Según el mismo medio, el hallazgo no se hizo público a pesar de haber sido clasificado como una amenaza seria para la seguridad nacional. Las autoridades británicas sospechan que los sensores forman parte de una campaña encubierta del Kremlin destinada a obtener información sobre la posición y movimientos de los cuatro submarinos de la clase Vanguard, los cuales integran el programa nuclear Trident del Reino Unido.



Uno de estos submarinos, según fuentes oficiales, se encuentra en operaciones en alta mar como parte del sistema de disuasión nuclear permanente del país. Estos buques, introducidos en 1994, transportan misiles balísticos con capacidad nuclear y son considerados un pilar de la defensa estratégica británica.



El Ministerio de Defensa (MoD, por sus siglas en inglés) atribuye la instalación de estos sensores a una táctica de "guerra en la zona gris", una forma de conflicto que opera por debajo del umbral de un enfrentamiento militar abierto. Desde la invasión de Ucrania en 2022, el gobierno de Vladimir Putin ha intensificado sus actividades de sabotaje y vigilancia sobre infraestructuras submarinas clave para Occidente, incluidas redes de cables de internet y gasoductos.



Una fuente militar británica citada por The Sunday Times afirmó: "No debe caber duda, hay una guerra en curso en el Atlántico. Es un juego del gato y el ratón que ha continuado desde el final de la Guerra Fría, y que ahora vuelve a intensificarse".



En los últimos 15 meses, se han registrado daños en al menos 11 cables submarinos en el mar Báltico, algunos de ellos supuestamente provocados por barcos que arrastraban anclas. Esto ha incrementado la preocupación por los objetivos de Moscú en la región. En la actualidad, hay 60 cables de Internet que conectan el Reino Unido con el resto del mundo.



El Ministerio de Defensa británico obtuvo información de inteligencia que sugiere que superyates propiedad de oligarcas rusos fueron desplegados para llevar a cabo sondeos submarinos. "Nuestro papel consiste tanto en derrotar cualquier amenaza contra el Reino Unido como en sacarlo de la zona gris", declaró el capitán Simon Pressdee, citado por New York Post.