Fernando Burlando fue abuelo por primera vez

Viernes, 4 de abril de 2025



La primogénita del abogado se convirtió en mamá primeriza con la llegada del pequeño, de 3,200 kg, en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires

Su hija mayor, María Burlando no heredó la vocación jurídica, pero sí la determinación feroz del apellido. Empresaria, modelo de su propia marca y creadora de Lewe, una firma de ropa y decoración del hogar, ha cultivado su vida con una estética cuidada y un silencio elocuente. Lejos de las cámaras que orbitan a su padre, María mantiene un perfil selectivo: comparte paisajes de viajes, instantes de calma, y apenas retazos de su vida con el hombre que eligió para formar familia, un empresario gastronómico de 36 años que desde 2018 aparece, sin nombre, en sus publicaciones.



"Estamos todos muy contentos, papá está extremadamente feliz, como toda la familia", declaró María antes del parto. Beltrán no solo es su hijo: es también el símbolo de una nueva era familiar.



Delfina Burlando, la otra hija que tuvo Fernando con Gabriela García Girotti, eligió otro camino: el del Derecho penal. La abogada camina con pasos firmes por la senda del padre, pero sin caer en su torbellino mediático. De vez en cuando, se presta para posar junto a su hermana con los diseños de su marca de indumentaria, como si en esos retratos silenciosos se tejiera otro tipo de complicidad: la de dos hermanas, la de dos mujeres distintas, unidas por un mismo linaje.



En ese universo donde conviven causas judiciales, escándalos mediáticos, vestidos de lino y cunas recién estrenadas, Fernando Burlando se mueve ahora con una nueva mirada. La del hombre que batalla a diario en Tribunales, pero que ahora se rinde, por completo, ante la sonrisa de su primer nieto. Y lo hace con una frase sencilla, casi como una rendición:"Cuando viene un bebé, se renuevan las energías de todos".



En ese marco, su nena menor crece a pasos agigantados. En las últimas horas, Barby Franco se encargó de mostrar en redes sociales el inicio de una nueva actividad de Sarah. "Hoy empecé equitación. Junto a mi amiga. Hasta dejé el chupete (se me voló de la emoción)", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en blanco y negro de su hija concentrada sobre un petiso, luciendo casco y suéter blanco. Con más de 21 mil "me gusta" y una catarata de comentarios enternecidos, el debut en equitación se volvió viral en cuestión de horas. Su amiga no es más ni menos que Ana García Moritán, hija de Pampita y Roberto García Moritán.



Vestidas especialmente para la ocasión, ambas optaron por pantalones ajustados tipo calza, suéteres de punto y botas negras con protectores reglamentarios. Ana lució un modelo azul marino, clásico y elegante; Sarah, en tanto, estuvo con un suéter blanco con moño negro al cuello y pantalón de corderoy negro en un look tan sobrio como adorable. Las dos llevaron el cabello recogido con esmero y, a la hora de subir a los caballos, completaron su indumentaria con casco de seguridad, como dicta el protocolo.