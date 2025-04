Coti Romero se sumó a la tendencia "football-core": camiseta deportiva y cap Viernes, 4 de abril de 2025 Se lució con la apuesta de moda que es furor entre las influencers y Morena Beltran le dejó su like.





El mundo de la moda sigue reinventándose y esta vez lo hace fusionando lo deportivo con lo casual en una tendencia que ya conquistó a las influencers y el street style. Se trata del "football-core", una estética que toma elementos propios de la indumentaria futbolera y los reinterpreta en looks urbanos y un toque fashionista. Coti Romero no quiso quedarse afuera de este hit y se sumó a esta movida en su último posteo.



La ex participante de Gran Hermano eligió una camiseta de fútbol oversized de los Milwaukee Bucks en tonos celeste, negro y lima con un estampado geométrico, una prenda que ya se ha convertido en un básico de esta tendencia. Debajo, llevó un buzo blanco de morley con cuello polera y cierre. La combinación de prendas deportivas con otras más clásicas es clave en este fenómeno.



Para completar su outfit, sumó una gorra en celeste pastel con el logo de los NY Yankees en relieve, un accesorio inevitable en los looks sporty. El pelo suelto con ondas suaves y su maquillaje natural con delineado sutil realzaron su rostro y le hicieron ganar likes. Morena Beltrán, experta en fútbol si las hay, fue una de las primeras en dejar su like.



Qué es el football-core y cómo surgió

El "football-core" se ha convertido en una de las estéticas favoritas de influencers y fashionistas, logrando que las camisetas de fútbol trasciendan las canchas y se instalen en las calles como piezas de culto.



El furor por este estilo no es casualidad. La influencia de la moda de los 2000, el auge del athleisure y la creciente popularidad de las prendas unisex han impulsado el "football-core" como una opción versátil para el día a día. Desde celebridades hasta usuarios de las redes sociales, cada vez más personas se animan a incorporar camisetas de clubes y selecciones nacionales en sus outfits cotidianos, combinándolas con piezas más elegantes o urbanas.



Coti Romero demostró, una vez más, que sabe cómo interpretar las tendencias y adaptarlas a su estilo personal. Con una mezcla de comodidad, estética deportiva y detalles sofisticados, su look reafirmó que la moda futbolera llegó para quedarse.



Si buscabas inspiración para sumarte a esta tendencia, este outfit es la prueba de que el "football-core" es la combinación perfecta entre lo deportivo y lo chic.