Jack Doohan volvió a chocar y destrozó su auto en la segunda práctica

Viernes, 4 de abril de 2025

El piloto de Alpine que compite con Franco Colapinto perdió el control en el inicio de la práctica 2 e impactó contra el muro. La escudería emitió un parte médico.



La Fórmula 1 llevó a cabo la jornada inicial en el Autódromo de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón, que constituye la tercera fecha de la temporada. Tras una primera práctica que dejó a Landro Norris como el más veloz, la nota la volvió a dar el australiano Jack Doohan con un fuerte choque en la segunda práctica.



El piloto de Alpine, que compite por la segunda butaca del equipo con el argentino Franco Colpatino, sufrió un impactante choque cuando estaba dando la segunda vuelta en la penúltima sesión de prácticas antes de la clasificación.



El australiano perdió el control del auto cuando estaba llegando a la primera curva del circuito luego de la largada e impactó contra el muro, destrozando el auto.



Si bien pudo salir por sus propios medios, el foco ahora está puesto en qué ocurrirá en el segundo día de competencia donde se destaca la clasificación (se realizará este sábado a las 3AM de Argentina). Si bien mostró mostró señales de dolor en uno de sus brazos, el equipo aseguró que Doohan "está bien" en un parte médico. Sin embargo, no confirmaron si llegarán a poner el auto en condiciones de salir a pista.



De todos modos, más allá de su futuro en el equipo tras un nuevo accidente, las preguntas permanecerán en la decisión que tomará el equipo en caso de que el australiano no pueda completar la jornada de competencia durante este fin de semana. A diferencia de lo que fue el Gran Premio de China donde se vio Colapinto en el paddock, el argentino no está en el Circuito de Suzuka.



En ese sentido, la escudería había tomado previamente la decisión de poner al local Ryo Hirakawa en el coche de Doohan durante la FP1 para cumplir con el reglamento de darle actividad a corredores sin experiencia en la F1. El japonés, uno de los cuatro pilotos de reserva de Alpine junto con Colapinto, Kush Maini y Paul Aron, hoy debería ser el responsable de tomar las riendas del coche si el australiano no puede tener acción durante el resto del fin de semana.