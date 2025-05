Segunda confirmación de elevación a juicio a Cositorto en Córdoba

Viernes, 30 de mayo de 2025

Luego de que se suspendiera la primera audiencia de debate en Salta, las autoridades de Córdoba rechazaron las apelaciones.



Leonardo Cositorto recibió malas noticias en Salta, donde espera ser juzgado por presunta estafa a 118 inversionistas con Generación Zoe, luego de que en la provincia de Córdoba confirmaran, por segunda vez, la elevación a juicio oral.



La Cámara Criminal y Correccional de Rio Tercero "no hizo lugar a las apelaciones planteadas a la resolución del Juzgado de Control que confirmaba el requerimiento de elevación a Juicio de la causa Zoe", detallaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial.



Según detallaron, esta medida fue determinada tras declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los abogados Graciela de Lourdes Díaz, Guillermo Dragotto, Andrea Elda Amigo y Johan Brian López, Marcos André Urriche, Pablo Maccarini y Florencia Anahí Álvarez.



En la causa principal, que tuvo varias ideas y vueltas, están acusados Cositorto, Maximiliano Batista, Norman Próspero, Andrea Mariela Sánchez, Maximiliano Eric Mitroff, Silvia Rosa Fermani y Silvina Verónica Abellonio.



Sin embargo, a mediados de mayo el principal acusado había recibido buenas noticias ya que, después de haber sido condenado a 12 años de cárcel en Corrientes, la fiscal de Villa María Juliana Companys ordenó el cese de prisión de Cositorto en Córdoba.



Este cese se debió por el vencimiento del plazo de prisión preventiva conforme lo regula el Código Penal. En la Argentina se establece que una persona no puede estar más de 3 años bajo esta modalidad sin ser juzgado.



El juicio en Salta fue suspendido y postergado



El juicio a Leonardo Cositorto, por la estafa de la Generación Zoe, fue suspendido en Salta al cambiar a último momento su defensa pública por un abogado particular.



De este modo, se reprogramó el inicio del debate para el próximo miércoles 4 de junio.