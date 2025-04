El número de muertos por el terremoto en Myanmar sube a 3.085

Jueves, 3 de abril de 2025

El número de muertos por el enorme terremoto que golpeó Myanmar hace casi una semana aumentó el jueves a 3.085, ya que los equipos de búsqueda y rescate encontraron más cuerpos, dijo el gobierno liderado por militares, mientras los grupos de ayuda humanitaria se apresuraban a proporcionar atención médica y refugio a los sobrevivientes.



En un breve comunicado, los militares dijeron que otras 4.715 personas habían resultado heridas y 341 estaban desaparecidas.



El epicentro del terremoto de magnitud 7,7 del viernes estuvo cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar. El temblor derribó miles de edificios, dobló carreteras y destruyó puentes en múltiples regiones.



Las estimaciones de víctimas de los medios locales han sido mucho más altos que las cifras oficiales y, dados los cortes generalizados de telecomunicaciones y que muchos lugares siguen siendo difíciles de alcanzar, se cree que los números podrían aumentar drásticamente a medida que lleguen más detalles.



La Organización Mundial de la Salud dijo que, según su evaluación inicial, cuatro hospitales y un centro de salud habían quedado destruidos por completo, mientras que otros 32 hospitales y 18 centros de salud sufrieron daños parciales.



"Con la infraestructura comprometida y el número de pacientes aumentando, el acceso a la atención médica se ha vuelto casi imposible en muchas de las áreas más afectadas. Miles de personas necesitan urgentemente atención por traumatismos, intervenciones quirúrgicas y tratamiento para brotes de enfermedades", afirmó la ONU.



Un hospital móvil de India y un hospital conjunto ruso-bielorruso también operaban en Mandalay.



Muchas personas se quedaron sin hogar debido al terremoto, y muchos otros evitaban sus casas por temor a que las réplicas continuas las derrumbasen, mientras trabajadores en Naipyidó trabajaban arduamente en campos abiertos a 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) para levantar grandes tiendas de campaña y proporcionar algo de refugio.



En Mandalay, residentes locales ofrecieron rodajas de sandía a los voluntarios chinos que tomaban un descanso del calor.



Más de 1.550 rescatistas internacionales trabajaban junto a los locales el jueves, según un comunicado de los militares. Diecisiete países han enviado suministros y equipos de rescate.



El ejército de Myanmar arrebató el poder en 2021 al gobierno democráticamente elegido de Aung San Suu Kyi, desatando lo que se ha convertido en una guerra civil.



El terremoto empeoró una crisis humanitaria ya grave, con más de tres millones de personas desplazadas de sus hogares y casi 20 millones necesitadas incluso antes del sismo, según Naciones Unidas.



A medida que crecían las preocupaciones de que los combates en curso pudieran obstaculizar los esfuerzos de ayuda humanitaria, los militares declararon un alto el fuego temporal el miércoles, hasta el 22 de abril. El anuncio siguió a los altos el fuego temporales unilaterales anunciados por grupos de resistencia armada opuestos al régimen militar.



Los militares dijeron que aún tomarían medidas "necesarias" contra esos grupos si utilizan el alto el fuego para reagruparse, entrenar o lanzar ataques.



Ya el jueves hubo informes de los medios locales en el estado de Kachin, en el norte de Myanmar, de que los ataques militares continuaban en varias áreas, pero no pudieron ser confirmados de manera independiente.



Antes del terremoto, los militares combatían, entre otros, contra el grupo miliciano del Ejército de Independencia de Kachin. La milicia también declaró un alto el fuego el miércoles, pero se reservó el derecho a defenderse. No estaba claro cómo se desató el combate reportado.



El terremoto sacudió Kachin, pero no ha habido informes de daños allí.



En Bangkok, donde el terremoto derrumbó un rascacielos en construcción, la búsqueda de sobrevivientes y cuerpos continuó mientras el gobernador Chadchart Sittipunt dijo que se había detectado un posible sonido de vida entre los escombros. A media tarde, más de 144 horas después del terremoto, no se había encontrado a nadie.



Veintidós personas murieron y 35 resultaron heridas en la ciudad, principalmente por el colapso del edificio sin terminar.