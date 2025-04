Regatas no pudo seguir la racha Martes, 1 de abril de 2025

Llegó a este cruce con cuatro victorias en fila y una mejoría sustancial en el juego, pero anoche no pudo continuar con su andar ganador y resignó la racha perdiendo de visitante ante Unión, por 84-76. Mañana enfrenta a Oberá TC.

El buen momento de Regatas Corrientes en este pasaje de la fase regular de la LNB llegó a su final en el estadio "Ángel Malvicino " de la ciudad de Santa Fe, cayendo frente a Unión 84-76 y poniendo fin a la racha de cuatro victorias en fila.



El conjunto santafesino dominó los 40 minutos en el score con una gran efectividad y mostrándose fino en momentos claves del encuentro. El equipo regatense volvió a tener un goleo repartido, pero no estuvo efectivo desde 6,75 (9/39 23%).



El destacado fue Diego Cabot con 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. En el elenco del parque Mitre se destacó el correntino Fabián Ramírez Barrios con 20 puntos, acompañado por 12 de Federico Elías.



El arranque del juego fue entretenido, con dos elencos muy finos en ofensiva alternándose el liderazgo; aunque sobre el cierre el local encontró tiros abiertos que le permitieron irse arriba, 24-20.



En el segundo período el Tatengue fue más sólido en defensa, mientras que encontró puntos desde 6,75 para aumentar la distancia y dejar todo 45-33 al término de los primeros 20 minutos.