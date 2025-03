Ituzaingó, epicentro del fútbol inclusivo: exitosa concentración del Seleccionado Nacional de Talla Baja

Lunes, 31 de marzo de 2025

La ciudad de Ituzaingó reafirmó su compromiso con el deporte inclusivo al recibir, una vez más, al Seleccionado Nacional de Talla Baja para su concentración los días 28, 29 y 30 de marzo.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron la importancia de este evento, que no solo fortaleció el vínculo con el equipo nacional, sino que también posicionó a la ciudad como un referente en la promoción del fútbol adaptado.



"Seguimos consolidando nuestro lazo con la Selección y demostramos que Ituzaingó es el escenario ideal para este tipo de encuentros deportivos", expresaron desde la organización.



Jornadas de fútbol y grandes emociones



La concentración estuvo marcada por una intensa agenda de partidos amistosos, donde la Selección de Talla Baja se enfrentó a diversos equipos locales y regionales, dejando una huella imborrable en la comunidad deportiva.



Primer día: fútbol y triunfos



El equipo nacional disputó cuatro encuentros amistosos frente a:

✅ Ituz FC (seleccionado ituzaingueño de fútbol adaptado e inclusivo)

✅ Escuela Municipal de Futsal

✅ Subsede de Argentinos Juniors

✅ Alumnos del ISEF



Resultados: La Selección ganó todos los encuentros, demostrando su alto nivel competitivo y reafirmando su liderazgo en la disciplina.



Segundo día: espectáculo y goles memorables



La jornada continuó con tres nuevos desafíos contra:

⚽ Ituz FC

⚽ Virasoro Futsal

⚽ ISEF



Resultados: Nuevamente, la Selección Nacional se impuso en cada partido, destacando el rendimiento de sus jugadores.



📌 Momento destacado: Un jugador ituzaingueño, integrante del equipo nacional, se lució al marcar tres goles en el emocionante partido contra Virasoro, generando ovaciones del público presente.



Solidaridad y compromiso con la comunidad



Más allá del deporte, la concentración tuvo un fuerte impacto social. Gracias a la colaboración de jugadores y espectadores, se recolectaron alimentos no perecederos destinados a los habitantes de Isla Apipé, afectados recientemente por un tornado. Los insumos serán entregados por la Prefectura Naval Argentina, marcando un ejemplo de solidaridad dentro del deporte.



Desde la Secretaría de Deportes de Ituzaingó expresaron su agradecimiento a todos los equipos participantes, a la comunidad y a quienes hicieron posible este evento único e inolvidable, que no solo celebró el fútbol, sino también los valores de la inclusión y el trabajo en equipo.



Con este tipo de iniciativas, Ituzaingó continúa posicionándose como un punto clave en el desarrollo del deporte inclusivo en la región.