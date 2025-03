Valdés: "es importanteque la gente pueda hablar con su Gobernador"

El gobernador Gustavo Valdés habló ayer sobre el escenario pre electoral en Corrientes y, en ese sentido, aseguró que la alianza el él encabeza "lidera el marco de preferencias de la ciudadanía".



En primera instancia, acerca de los candidatos a sucederlo, el gobernador analizó: "Acá, en Corrientes, estamos acostumbrados, por los gobiernos en que estuvimos nosotros, de que la gente pueda hablar con su gobernador. Y eso es importante, que la gente tenga acceso al gobernador. No creo que la cuestión de edad sea primordial, sí es importante la fuerza, la vitalidad".



"Este es el momento de moverse, después vamos a tener una conversación y la vamos a tener, cuando tengamos la fecha (de las elecciones), vamos a tener que ver quién representa y vamos a mirar y a medir", agregó el mandatario.



Respecto de la relación con los socios, dijo: "Estamos conversando muy bien, tenemos conversaciones interesantes. Hemos tenido conversaciones con dirigentes políticos.



Yo confío porque me dieron su palabra de que van a estar y van a acompañar. Vamos a tener un espacio fuerte, de hecho, lo tenemos en este momento y estamos construyendo Vamos Corrientes, que va a ser nuestra marca".



"Vamos Corrientes hoy lidera el marco de preferencias de la ciudadanía. Venimos gobernando con Vamos Corrientes y Vamos Corrientes va a ser, para mí, nuestro instrumento, nuestro vehículo para llegar al gobierno", remarcó.



Acerca del diálogo con la Libertad Avanza a nivel nacional nacional, el gobernador indicó: "Siempre hablamos, son los funcionarios que están en el Gobierno. En algunos casos hemos tenido reuniones partidarias. He conversado en su momento en reuniones con el presidente [Javier Milei], con Karina Milei, [Guillermo] Francos, [Luis] Caputo".



"Seguramente, llegado el momento, nos sentaremos a hablar. Seguramente, sobre si hay posibilidades o no de hacer un acuerdo. Y si no cada uno seguirá su camino, no pasa nada. Pero nosotros vamos a seguir luchando y trabajando por el cambio", prosiguió.



Respecto de la relación con Encuentro Liberal (ELI), dijo: "Hasta ahora no se expidieron respecto de la alianza. Si van a seguir, nos van a seguir, será una decisión de ese partido político. Cada uno está donde quiere estar. Si no querés estar más, bueno, tenés que abrirte a un costado".



"Nosotros seguimos trabajando para construir lo que creemos. Porque, en definitiva, la política es para construir lo que creemos y no para tener lo que queremos", remarcó.