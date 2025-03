Mensik sorprendió a Djokovic en la final y se quedó con el Masters 1000 de Miami

Lunes, 31 de marzo de 2025



Aunque la lluvia postergó el juego poco más de cinco horas, el tenista checo de 19 años se quedó con el match por un doble 7-6 y alcanzó su primer título.

Luego del retraso por las lluvias, se disputó la final del Masters 1000 de Miami entre Novak Djokovic y Jakub Mensik, en la cual el tenista checo dio el golpe al vencer al serbio en dos sets.



El ex número 1 no pudo ante su rival, que se quedó con el título tras un doble 7-6 (4) y 7-6 (4) en dos horas de juego.



El juego comenzó con un claro dominio del tenista checo, que logró un quiebre en el primer turno de servicio de Nole. Mensik mostró su mentalidad que lo acompañó a lo largo de toda la competencia y logró imponerse en el tiebreak tras sacar provecho en los primeros puntos con los magros saques de Djokovic.



La paridad se mantuvo también en el segundo set. El checo no sufrió en ningún momento desde la línea de saque y el favorito hizo lo propio en cada uno de sus turnos.



Mensik se hizo fuerte desde el saque -obtuvo 14 aces durante el partido- y en un nuevo tiebreak -ganó los siete que disputó en el Masters 1000- conquistó el primer título de su carrera en su segunda final disputada.



De esta manera, el legendario tenista serbio, de 37 años, se quedó con las ganas de alcanzar su centésimo título en el circuito ATP, un logro que lo hubiera colocado en un selecto grupo junto a Jimmy Connors (109 títulos) y Roger Federer (103).